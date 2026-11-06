（伦敦讯）从足球员转当教练战绩不佳，曼联（Manchester United）名宿鲁尼（Rooney）改行成为足球评论员，反而获得了肯定，而且是凭借对2026年世界杯决赛中场秀的这一段毫不留情的评价，获选为年度最佳足球评论员。

这场世界杯决赛中场秀邀来麦当娜（Madonna）、韩国组合BTS、夏奇拉（Shakira）和贾斯汀·比伯（Justin Bieber）等巨星助阵，表演时长达27分22秒。不过，曾三度代表英格兰出战世界杯的鲁尼并不买账，他在英国广播公司（BBC）电视直播中直言：“我喜欢其中很多艺人，但我觉得那场表演简直糟透了。”

他的这番言论让一些人感到意外，包括同为节目评论员的乔·哈特（Joe Hart）。不过，鲁尼在整个赛事期间直率的谈吐和幽默感，已成功赢得观众的共鸣，在星期四（11月5日）获颁2026年广播体育大奖（Broadcast Sport Awards）年度最佳评论员奖。

谈到从足球员转型为电视评论员的经历时，鲁尼说：“刚开始从事这份工作时，我并没有意识到它会有多么困难。

“我一直是对自己要求最严格的人。即使到了现在，我仍然需要进步，需要做得更好。这需要付出很多努力。”

转型之路并非一帆风顺

鲁尼在辉煌的球员生涯结束后，曾经历一段充满挑战的执教生涯，如今转战电视评论工作，过程也并非一帆风顺。

他在2025年8月首次以全职评论员身份亮相BBC足球节目《当日比赛》（Match of the Day），当时的表现引发两极评价。

他过去在赛后采访中也并不总是善于表达，但在转任评论员后，逐渐找到了自己的声音。

为了提升自己的电视评论能力，鲁尼主动向资深电视制作主管，以及曾从球员转型为评论员的希勒（Shearer）、哈特等人请教。

被问及如何面对电视观众的批评时，鲁尼回应说：“我确实看得到这些批评。

“这激励我做得更好。每当我做一件事时，总会希望自己能够进步，做到最好。”

BBC体育赛事主管伯尼（Bernie）认为，鲁尼在评论员岗位上展现出“极大的学习意愿和不断进步的决心”。

他补充说：“鲁尼也是一个非常讨喜的人，是真正重视团队合作的人，而且从不摆架子。”

BBC体育总监凯—耶尔斯基（Kay-Jelski）说：“和任何重视自己工作的人一样，韦恩（鲁尼）必须付出很多努力，学习分析比赛和表达观点的技巧。他在短时间内取得了很大的进步。”

他还说：“韦恩绝对实至名归。他聪明过人，懂得自嘲，也风趣讨喜。

“对BBC而言，他是一个很容易合作的人。无论面对昔日队友，还是刚入行的初级职员，他都一视同仁，而且他说的话具有真正的分量。”