（伦敦综合电）英格兰主帅图赫尔（Thomas Tuchel）星期五（11月6日）公布了对阵克罗地亚和西班牙的欧洲国家联赛阵容，皇家马德里（Real Madrid）球星祖德·贝林厄姆（Jude Bellingham）的弟弟乔布·贝林厄姆（Jobe Bellingham）首次入选国家队。

现年21岁的中场乔布·贝林厄姆，凭借在德甲球队多特蒙德（Dortmund）第二个赛季开局阶段的出色表现，获得国家队征召。哥哥祖德也曾效力多特蒙德，之后转投皇马怀抱。

图赫尔表示，乔布此前在英格兰21岁以下国家队已有出色的表现，是一名“表现突出的球员”，本赛季已成为球会阵中“非常具有影响力”的一员。

图赫尔星期五在温布利球场举行的记者会上说：“我认为两兄弟能一起进入国家队，这对这个家庭来说，都是一项非常了不起的成就，也是一个不可思议的故事。

“正如我所说，我很高兴能够征召他。我马上就感受到他的兴奋，也看见了他的笑容。他的个性十分开朗、沉稳，因此这通电话当然打得很愉快，因为对他来说，这是一个非常好的消息。

“我们认为他适合踢中场中路，因此他会是五名中路球员之一。他的踢法比哥哥祖德更偏向防守、擅长控球、身体条件出色、体格健壮，是一名身体对抗能力很强的球员，也能够帮助球队保持控球权。”

若乔布上场，他与哥哥祖德将成为英格兰历史上第22对同时为国家队征战的兄弟，30年来的仅仅第三对。

最近的两名是内森尼尔·查洛巴（Nathaniel Chalobah）和特雷沃·查洛巴（Trevoh Chalobah）兄弟，那发生在2018年对阵西班牙的比赛中。再之前则是加里·内维尔（Gary Neville）和菲尔·内维尔（Phil Neville）这对曼联（Manchester United）传奇球星。哥哥加里在1995年献出国家队首秀，弟弟菲尔则在一年后首次入选英格兰队。

帕尔默落选 图赫尔：他错失太多展现自己的机会

除了乔布·贝林厄姆之外，富勒姆（Fulham）年轻球员乔希·金（Josh King）也首次入选这支25人名单，但切尔西（Chelsea）前锋帕尔默（Palmer）则落选。

图赫尔强调，帕尔默落选是因为他“错失了太多展现自己的机会”。帕尔默在上一次的国际赛期因伤退出英格兰阵容。

但图赫尔澄清：“这不是针对个人的决定。当然，我们绝不会认为科尔（帕尔默）没有意愿代表国家队出战……但队内竞争一直存在，而此前参加集训的球员表现非常出色，因此保住了自己的位置。”

英格兰在欧洲国家联赛A级联赛第三组踢完四场比赛后，以三胜一负的成绩排名第二。球队唯一的败仗，是在温布利球场不敌世界冠军，也是小组领头羊西班牙。

虽然英格兰目前落后西班牙三分，但其实他们只需再拿下一分，就能确保晋级明年3月举行的淘汰赛阶段。

不过，图赫尔表示，球队的目标是争夺小组第一。

“三狮军团”将在新加坡时间星期五（11月13日）凌晨主场迎战克罗地亚。英格兰上个月曾以7比0大胜对手，随后将做客西班牙。