（利物浦综合电）前锋巴里（Barry）新加坡时间星期六（11月7日）凌晨梅开二度，协助埃弗顿（Everton）以3比1战胜考文垂（Coventry），球队主帅莫耶斯（Moyes）表明，这名法国球员用场上表现证明自己的实力。

莫耶斯的球队在下半场开局阶段因格柏豪（Gboho）第52分钟的破门而落后。但巴里展现出让考文垂防线无解的状态，从第56分钟起在短短五分钟内连进两球，彻底将比赛局势扭转。

巴里本赛季的进球数已经达到10球，超越他在整个2025-26赛季的进球总数。

从比利亚雷亚尔（Villarreal）转会而来后在埃弗顿度过那个糟糕的首个赛季，对于这名状态正盛的24岁射脚而言似乎已成为久远的记忆，他在各项赛事最近七场出场中已经攻入六球。

莫耶斯赛后说：“我们丢掉一个非常糟糕的进球，但自那之后的场上反应非常出色。蒂埃尔诺·巴里今晚再度攻入两球至关重要，这对我们来说是巨大的提振。

莫耶斯（图）表明，巴里用场上表现印证自己的实力。（路透社）

“他现在可以冲我微笑了，并且对我说‘看吧，我早就证明给你看了’，这挺好的。我们一直都很喜欢他，我们希望他能保持进球势头。”

巴里在上赛季曾因屡屡挥霍看似不可能错失的机会而遭到诟病，但他在本赛季的终结效率变得精准得多。

莫耶斯在追平卡特里克（Catterick）执教埃弗顿队史纪录的592场比赛后说：“他错失过不少机会，但今晚他为我们踢入至关重要的进球。

“他正成为我们非常重要的一块关键拼图，他已经为我们踢进10球，这真的很出色。”

在所有英超联赛球员中，本赛季在各项赛事中的进球数唯有曼市（Manchester City）前锋哈兰德（Haaland）超过巴里。巴里说：“我非常开心，因为我是他的粉丝。我看了很多他的视频，并尝试去做出他所做的那些动作。“如果我能跟上他的步伐直到赛季结束去冲击金靴奖，我会全力去尝试。”

英格兰中场德夫斯布里—霍尔（右）攻入埃弗顿的第三个进球。（路透社）

中场德夫斯布里—霍尔（Dewsbury-Hall）在落选英格兰国家队大名单后的几个小时，在这场比赛的第81分钟攻入埃弗顿的第三个进球。他赛后说：“说实话，今天早上确实令人失望。能为国效力是我一直以来的一个宏大梦想。我知道自己离入选已经很近了。

“我确实感到难过，但我也为自己以及面对这一结果所展现出的态度感到自豪。我能做的就是继续保持出色的表现，希望有一天能得到征召，因为我绝不会放弃。

“我具备这种心态。我会不断努力、不断拼搏，看看未来会怎样。”

兰帕德怒斥VAR误判

在收获各项赛事的连续第三场胜利后，埃弗顿队在积分榜上升至第五位。

莫耶斯说：“我们打出了表现，也拿到了赛果，但我必须说考文垂确实给我们制造巨大的困难。最终我们攻进至关重要的进球。”

考文垂主帅兰帕德（中）则对两次被驳回的罚球申诉感到极为失望。（路透社）

考文垂主帅兰帕德（Lampard）则对两次被驳回的罚球申诉感到极为失望。曾于2022年1月至2023年1月执教埃弗顿的兰帕德说：“重大的关键判罚显然影响了比赛。

“VAR（视频录像裁判）介入审查了那些情况。塔尔科夫斯基（Tarkowski）对伊伦凯伊（Yirenkyi）有扯头发动作，随后米科连科（Mykolenko）对阿沃尼伊（Awoniyi）犯规，我认为他在禁区边缘产生身体接触，那理应是个罚球。”