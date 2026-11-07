（巴黎法新电）七届大满贯冠军阿尔卡拉斯（Alcaraz）在星期五（11月6日）的法国首都再度创造奇迹，他在连救两个赛点后上演惊天大逆转，力克弗里茨（Fritz），职业生涯首次杀入巴黎大师赛半决赛。

这名年仅23岁的西班牙球星在先丢一盘的逆境下奋起反击，最终以6比7（10）、7比5、6比3逆转击败美国名将弗里茨，首度闯入这项大师赛四强。他将在星期六（7日）的半决赛中迎战挪威前世界第二鲁德（Ruud），后者以7比6（5）、6比4淘汰葡萄牙“幸运落败者”博尔热斯（Borges）。

这一幕让人回想起阿尔卡拉斯上赛季在法国网球公开赛决赛中挽救三个冠军点、惊天逆转辛纳（Sinner）的经典场面。阿尔卡拉斯星期五在失败悬崖边将胜利生生夺回，再次让巴黎的现场观众陷入疯狂。

阿尔卡拉斯赛后对记者说：“这场比赛很可能是我职业生涯打过的最特别的比赛之一，我会在很长一段时间里铭记它。”

尽管在晋级八强前仅出战一场比赛，但阿尔卡拉斯未显生疏，首盘第五局便凭借一记漂亮的反拍穿越早早破发。随后他发球局波动，被弗里茨回破战至5比5。在激烈的抢七大战中，双方错失多个盘点，阿尔卡拉斯一记正手出界让弗里茨以12比10艰难先下一城。

弗里茨在次盘第七局先声夺人率先破发，陷入绝境的阿尔卡拉斯在边线外打出一记不可思议的反手大角度切削化解第一个赛点并顽强保发，为自己保留晋级希望。

阿尔卡拉斯说：“在那局之后……我开始享受比赛，因为我觉得自己打出不可思议的好球，我露出了微笑，开始把观众的能量注入到比赛中。”

在接下来一局，阿尔卡拉斯再用一记致命穿越救下第二个赛点，成功回破并顺势破掉弗里茨的发球局，将比赛拖入决胜盘，并最终以6比3锁定胜局。

美国三号种子谢尔顿（图）将在半决赛中对阵法国本土好手范阿舍。（路透社）

谢尔顿挺进四强

在早前结束的另一场八强赛中，三号种子谢尔顿（Shelton）在美国内战中以6比4、4比6、6比3击退保罗（Paul）。他将在半决赛中对阵法国本土好手范阿舍（Van Assche），后者直落两盘终结澳大利亚黑马土方凛辉从资格赛突围杀进八强的神奇之旅。

保罗与弗里茨都出局，彻底终结两人争夺ATP年终总决赛资格的希望。由此，美国名将蒂亚福（Tiafoe）与20岁的西班牙新星霍达尔（Jodar）正式锁定席位，两人将首次亮相将于11月15日至22日在意大利都灵举行的赛季压轴大戏。