（印第安维尔斯路透电）国际女子网球协会（WTA）星期五（11月6日）说，在美国选手杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula）针对俄罗斯对手米拉·安德列娃（Mirra Andreeva）的私下言论于本周的一场网络直播中被播出后，WTA年终总决赛训练场上的音频录制已终止。

在加利福尼亚州印第安维尔斯举行、并通过WTA官方YouTube频道进行直播的训练课期间，麦克风捕捉到世界排名第五的杰西卡与她的教练诺尔斯（Mark Knowles）之间的一段对话。

这名美国名将形容法网冠军米拉是“一个自命不凡的大牌”（a diva），此外还有一些其他言论随后在社交媒体上流传，WTA随后对未能向球员通知麦克风处于工作状态承担过失责任。

WTA主席瓦莱丽·卡米洛（Valerie Camillo）星期五在记者会对这起事件致歉的同时也承认，现场缺乏警示标识，也没有向球员发出明确通知；她说，在星期天（8日）打响的赛事期间，训练场将不再录制任何音频。

瓦莱丽说：“此前试图捕捉环境音的音频网络直播已进行一段时间，目前这已经得到纠正，它已经被撤下。训练场上不再进行任何音频录制。”

杰西卡吁保护球员隐私

杰西卡在星期五出席媒体见面会期间没有被问及这起事件，但她在接受ESPN采访时说，这是一个“令人遗憾的情况”，并希望能借此机会继续推动对球员隐私的保护，这正是WTA今年以来持续受关注的问题。

两届大满贯冠军得主可可·高芙（Coco Gauff）在1月份曾呼吁给予球员更多隐私，此前摄像机拍下她在澳大利亚网球公开赛八强赛输给乌克兰好手叶连娜·斯维托丽娜（Elina Svitolina）后怒摔球拍的画面。包括杰西卡和六届大满贯冠军得主伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）在内的多名球员之后都呼应她的诉求。

伊加在1月时说：“问题在于，我们是网球运动员，还是动物园里甚至在如厕时都要被观察的动物？这样形容显然有些夸张，但能有一些隐私会更好。能有属于你自己的空间调整节奏而不总是被外界观察注视，也会是一件好事。”

在可可事件发生之后，今年2月在得克萨斯州举办的一站WTA巡回赛推出一间“情绪宣泄室”，供球员们在镜头之外宣泄内心的沮丧与挫败感。

可可对设立情绪宣泄室的想法表示欢迎，但她在4月份补充道，警示标识是主要解决途径之一。

瓦莱丽说：“作为一个会员制组织，WTA的首要职责之一就是在任何可能的情况下保护我们的球员。球员们应得到更好的待遇，我们将继续努力提高WTA的标准门槛。”

这项作为赛季收官之战的WTA年终总决赛将一直持续进行至11月15日。