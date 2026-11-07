（洛杉矶法新电）克利夫兰骑士（Cleveland Cavaliers）在星期六（11月7日）的美国职业篮球赛（NBA）中捣毁球星詹姆斯（James）的最新返乡战，在主场以119比95击败费城76人（Philadelphia 76ers），终结了76人的五连胜。

这是詹姆斯自今年6月以自由球员身份选择转投76人以来，首次重返克利夫兰比赛。他在出场介绍时收获了热烈的欢呼声，但也夹杂着零星的嘘声。

这名41岁的四届NBA总冠军目前正征战个人的第24个赛季。当他在第四节末段被换下场时，再次获得了现场球迷的欢呼。詹姆斯于2003年以状元身份被骑士选中，并在2014年重返球队后，于2016年率领骑士夺得队史首座NBA总冠军。

不过，詹姆斯和76人度过了一个艰难的夜晚，吞下新赛季开打以来的第二场败仗。这名联盟历史得分王全场12投仅3中得8分，外加七个篮板、三次助攻、两次抢断，并出现六次失误。

明星中锋恩比德（Embiid）全场九次运动战出手全部落空，仅靠罚球六罚全中拿下六分。

与詹姆斯同样在休赛期加盟的布朗（Brown）拿下20分，是76人得分最高的球员。不过，骑士早早便掌控局势，并顶住了费城的每一波反扑，成功止住两连败。

骑士当家球星米切尔（Mitchell）在首节便砍下全场23分中的10分，莫布里（Mobley）也贡献22分。

詹姆斯赛后说：“我在进攻端找不到良好的节奏。我们的进攻看起来毫无起色，虽然打出过几波攻势，并在第三节一度将分差缩小到三分，但我出现了太多失误。”

星期五的比赛也是NBA杯小组赛。NBA杯小组赛在11月继续进行，所有比赛成绩皆计入常规赛排名。复赛将于12月4日和5日举行，半决赛定于12月8日和9日，决赛则于12月11日进行。

东契奇继续发威 文班亚马助马刺迎七连胜

同日，球星东契奇（Doncic）砍下个人本赛季新高的53分，助洛杉矶湖人（LA Lakers）在主场以124比118逆转击退波特兰拓荒者（Portland Trail Blazers），将连胜纪录扩大到四场。

这是东契奇职业生涯第11次单场拿到50分或以上，在NBA历史50分场次榜上并列第10。这也是他本赛季连续第四场比赛得分达40分或以上，开季至今九场比赛已有六场交出40分以上的数据。他全场33投17中，其中包括在上半场结束哨响时命中的一记超远压哨三分球。

拓荒者方面，阿夫迪亚（Avdija）拿下22分和11次助攻，球星利拉德（Lillard）同样进账22分，但球队的三连胜仍告终结，吞下本赛季的第二场败仗。

球星文班亚马（Wembanyama）也贡献30分，助圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs）客场以124比109击败萨克拉门托大王（Sacramento Kings），豪取七连胜。

在星期四（5日）主场一分险胜小牛一役中，文班亚马刚交出52分和24个篮板的惊人数据。此役他仅出战26分钟，便抢下全场最高的14个篮板，收获个人本赛季的第七次两双，送给大王本赛季九场比赛中的第八场败仗。