（综合电） 美国职业篮球赛（NBA）球队金州勇士（Golden State Warriors）中锋波尔津吉斯（Porzingis）星期五（11月6日）宣布，鉴于自己在备战新赛季期间身体反应未达预期，决定暂时离开篮球赛场以专注于个人健康。

现年31岁的波尔津吉斯本赛季尚未代表勇士出战过任何比赛，且在过去数周里大部分时间都远离球队。不过，他在声明中并未将这一决定定性为“退役”。

这名拉脱维亚中锋在公开声明中说：“我目前状态尚可，但我清楚打球需要付出什么，而我目前的身体状态并没有达到我对自己期望的竞技水准。在现阶段，我决定优先考虑自身健康、暂时离开我深爱的篮球运动。”

波尔津吉斯在今年2月通过亚特兰大鹰（Atlanta Hawks）与勇士的交易加盟后者，并在随后的6月份与球队达成了一份为期两年、总价值4000万美元（约5120万新元）的续约合同。

薪资结构现罕见操作 勇士保留交易操作空间

波尔津吉斯的休战使勇士陷入了一种罕见的合同局势。据ESPN报道，勇士目前已暂缓向波尔津吉斯发放其本赛季2000万美元的薪水。报道称，无论是波尔津吉斯本人还是NBA球员工会，都不打算对此决定提出异议。此外，勇士目前无意直接废止其合同，并依然保留在明年2月交易截止日前，将他的薪资作为筹码打包交易的权利。

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值得注意的是，波尔津吉斯下赛季2000万美元的薪资中仅有300万美元受保障，这为勇士潜在的后续交易提供了更大的灵活性。

波尔津吉斯说：“在这种情况下，我想向金州勇士队表达最大的敬意，并将与他们携手合作，寻求一个合情合理的解决方案。”

确诊罕见病11年征程伤病缠身 曾助绿军夺冠

身高2米18的波尔津吉斯上赛季效力鹰队与勇士两队期间累计出战32场，场均贡献16.7分、5.2个篮板、2.5次助攻和1.2次盖帽。在长达11个赛季的NBA生涯中，他先后辗转纽约尼克斯（New York Knicks）、达拉斯小牛（Dallas Mavericks）、华盛顿巫师（Washington Wizards）、波士顿凯尔特人（Boston Celtics）、鹰队及勇士，共出战533场常规赛，场均斩获19.5分、7.6个篮板、1.9次助攻和1.8次盖帽。

作为2018年全明星球员，波尔津吉斯曾在2024年协助凯尔特人夺得NBA总冠军，但整个职业生涯始终在与接连不断的伤病和健康问题搏斗。

波尔津吉斯曾于2025年透露，他被确诊患有体位性心动过速综合征，这是一种会直接影响心率与血流调节的自主神经系统紊乱疾病。目前尚不清楚他最新的健康挣扎，是否与这个病症直接相关。