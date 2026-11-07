（曼彻斯特综合电）11月6日（星期五）是弗格森（Ferguson）于1986年出任曼联（Manchester United）主帅的40周年纪念日，在他退休之后，球队始终难以踢出长期出色的战绩。目前帅位也受到压力的卡里克（Carrick）认为，曼联完全有能力重现弗格森执教时期的辉煌，但他并不指望自己还能享有当年管理层给予弗格森充足时间扭转乾坤的耐心。

在周中的欧冠3比2逆转打败罗马（Roma）之前，“红魔”遭遇了九场不胜的尴尬局面，让卡里克的帅位摇摇欲坠。周中的胜利让他获得宝贵的喘息机会后，球队又将在新加坡时间星期一（9日）对垒实力强大的阿斯顿维拉（Aston Villa），又一次面临严峻考验。

弗格森执教纪念日的到来，也让人们有机会重新审视曼联目前所面临的艰巨挑战。

当年，弗格森接手的是一支自1967年以来就未曾染指联赛冠军的球队；他用了近七年时间，才为俱乐部赢得他执教生涯中的首个冠军。此后，曼联开启了一段前所未有的辉煌时期，包括夺得13座英超冠军和两座欧冠奖杯。

现年84岁的弗格森（中间戴眼镜者）卸下曼联主帅担子至今已经13年，如今仍不时是球队比赛的座上客。（路透社）

卡里克：成功须建立在持续稳定表现 无法速成

卡里克坚信，俱乐部完全有理由重返巅峰，但他强调，这必须建立在持续稳定的表现之上，而非依靠“速成”方案。

卡里克在同日的记者会上说：“取得成功绝非易事。过去如此，现在亦然。

“这恰恰说明了想要实现‘持续的成功’有多么困难——更不用说仅仅是偶尔取得一两次胜利了。

“我们必须活在当下。我们清楚自己该做什么，必须专注于在每一周的比赛中争取胜利。只要做到这一点，一切自然会水到渠成。如果能坚持下去，并且足够频繁地做到这一点，最终就能成就更大的辉煌。”

当被问及以弗格森时代设定的标准来衡量现在的曼联是否现实时，卡里克回答：“这并非不可能。一切皆有可能。

“你需要一步步去构建。你必须保持现实的态度，同时也要学会从正确的视角去看待问题。

“看看我们近期的历程，想想我们正努力抵达的目标，以及我们想要实现的愿景。这不会在转瞬之间发生，也不可能一蹴而就。

“成功确实需要时间，尽管我们都不希望等待，但构建成功确实需要一个过程。

足球不断演变 球队需要时间也急需胜利

但卡里克也坦言，自己不太可能获得像弗格森一样这么多的时间带领曼联重塑辉煌。

他说：“毫无疑问，足球运动确实在不断演变……它始终处于演变之中，这就是现实。面对变化，我们必须着眼于当下，应对眼前的挑战。这就是我们该做的。

“我理解人们总是喜欢进行各种比较，但我们必须立足当下，同时也要善于借鉴过去的经验。

“这需要时间和耐心，但我们每个人都极度渴望赢得比赛，而且希望能尽可能快地取得胜利。”

球员退役后 卡里克和弗格森更亲近

卡里克还回顾了弗格森在自己球员生涯中对他的影响，并透露两人在自己球员退役后反而走得更近了。

“比起球员时期，我现在与他走得更近，交流也更多了。我认为人际关系会随着时间推移而发生变化，这是很自然的事。

“自从我来到这里，他对我个人的影响就极其深远。

“这种影响未必总是直接体现为频繁的交谈或不断的建议，更多的是源于他本身的影响力，以及你潜移默化中从他身上学到的习惯。随着时间推移，我们的关系逐渐演变成了一种友谊，这真的非常好。

“这就是他曾经，并且至今仍在对这家足球俱乐部所产生的影响。”