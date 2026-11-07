第五届环法脚踏车新加坡绕圈赛将于星期天（11月8日）开骑，焦点战当属法国20岁超级新星塞萨斯（Seixas）与墨西哥22岁新星德尔托罗（del Toro）在狮城上演的“双新星”对决。

两人在今年9月的蒙特利尔大奖赛交手，由德尔托罗在冲刺中击败塞萨斯；塞萨斯则在10月赢得环伦巴第赛，成为这项古典赛历史上最年轻的冠军。今年的环法赛上，德尔托罗更是力压塞萨斯收下季军，后者虽然无缘领奖台，但还是写下自法国传奇车手伊诺（Hinault）在1985年夺冠以来，法国车手在环法总成绩榜上的最佳表现之一。

不过，两名年轻车手星期六（7日）在新加坡康乐俱乐部接受采访时，不约而同地淡化了外界塑造的“宿敌”关系。

在今年环法赛中收下第四的塞萨斯，肩负着法国脚踏车运动复兴的希望。（陈斌勤摄）

塞萨斯：理解造势而且是双赢局面

正在攻读商科学位的塞萨斯对此展现出成熟见解，他说：“这完全是媒体制造的话题，但这其实是个双赢的局面——媒体需要话题来吸引受众，而我们车手也需要媒体的关注和曝光，才能靠脚踏车运动谋生。从这个角度来看，我完全理解。我们在私下并不算真正了解彼此，只有在赛场上才是对手。”

塞萨斯在今年的环法大赛中一战成名，当时年仅19岁的他是89年来环法最年轻的法国参赛车手。

而除了环伦巴第赛，塞萨斯今年也赢得瓦隆之箭与环巴斯克赛冠军。不过，他坦言并不特别在意“最年轻纪录”的头衔，并已将2027年在法国主场举行的世锦赛列为重要目标。

德尔托罗：不会透露波加查弱点

第一次来到新加坡，德尔托罗（左一）和塞萨斯（右四）通过趣味答题等方式，迎来了近距离了解狮城的机会。（陈斌勤摄）

同样首次来到亚洲参赛的德尔托罗也笑言，两人场下并非朋友，只是各自为战的同行。

目前效力于阿联酋航空的德尔托罗，是斯洛文尼亚车王波加查（Pogacar）的队友，在今年的环法赛上，他助波加查成就五冠王伟业，自己则在收下季军的同时入账最佳年轻车手的称号。谈及与这名世界顶尖车手并肩作战，他形容如同梦想成真。

他说：“他总是鞭策我，甚至激励我去变得比他更强。”

至于朝夕相处下是否掌握了波加查的弱点，德尔托罗打趣道：“当你和一个人走得很近，自然会知道他的短板在哪里，但这些秘密我只会烂在肚子里，绝对不会和外人分享。”

德尔托罗欲制造混乱 吉尔迈盼事不过三

已经多次失意狮城的吉尔迈，期待今年能斩获冠军。（陈斌勤摄）

谈及星期天的比赛策略，作为爬坡手的塞萨斯认为，平坦的市区赛道和可能出现的降雨，将是他面临的最大考验。

刚结束休假、尚未恢复系统性训练的德尔托罗则坦言，身体还未适应新加坡的湿热天气，因此打算采取主动进攻的战术，试图在比赛中制造混乱。

他说：“我今天早上稍微训练了一下，感受到了这里的高温和湿度。我当然想赢，但如果我的体能状态不在最佳，我就会试着把比赛搅得非常艰苦，在场上制造混乱。也许在一片混乱之中，如果你能咬住前排，反而有机会突围而出。”

两名年轻车手酝酿提前突围，无疑会对冲刺手构成威胁。曾在2024年及2025年新加坡绕圈赛分别名列第四和亚军的厄立特里亚冲刺名将吉尔迈（Girmay），则希望第三次参赛时能终于登上冠军领奖台。

此前曾直言“厌倦拿第二名”的吉尔迈说：“我已经追逐这个冠军两年了。今年纯粹的冲刺手没那么多，我的机会更大一些，但我们也有这两名实力强劲的年轻车手，我已经听说他们俩在盘算着突围了。希望比赛最终能进入大集团冲刺，让我把握住机会。”