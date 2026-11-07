（利兹法新电） 利兹（Leeds）在星期六（11月7日）凭借运气与争议判罚的庇佑，在英超联赛中主场以1比0击败状态正盛的“热刺”托特纳姆（Tottenham）。主队后卫博格尔（Bogle）在对热刺前锋特尔（Tel）凶狠犯规后逃过红卡处罚，成为改变比赛走势的争议关键节点。

替补登场的前锋奥卡福（Okafor）成为利兹的制胜功臣。利兹主帅法尔克（Farke）在第77分钟换他上场，短短两分钟后便完成致命一击。

利兹开场阶段拼抢积极，热刺在开局几分钟因视频助理裁判（VAR）判定费尔南德斯（Fernandes）禁区内没有手球犯规而松了口气。随着上半场推进，客队逐渐稳住阵脚，但双方均未能创造出绝对得分良机。

半场结束前约10分钟，场上爆发重大争议：博格尔在拼抢中鞋钉直接踩中特尔的脚后踝，导致这名热刺边锋痛苦倒地不起。在经过漫长的VAR介入回看后，主裁判并未对博格采取任何纪律处罚，甚至连黄卡都未出示。然而几分钟后，无法坚持比赛的特尔一瘸一拐离场，被迫由索兰克（Solanke）替换下场。

易边再战，利兹在下半场开局连续发难，终于在第79分钟迎来回报。同样替补登场的威尔逊（Wilson）送出精妙直塞，奥卡福推射破门打破僵局，助球队取得1比0领先。

落后的热刺此后大举压上反扑，终场前险些扳平比分，但利兹门将特拉福德（Trafford）表现神勇，将范赫克（van Hecke）的头球攻门拒于门外，为球队保住胜果。

本场胜利终结了热刺此前的英超联赛三连胜势头，同时也帮助利兹终结了连续五场不胜的低迷战绩，积分榜排名升至第八位。