（伦敦综合电）在领头羊“炮兵”阿申纳（Arsenal）主场以1比0击退赫尔市（Hull City）的一小时后，曼市（Manchester City）客场却以1比3败给诺丁汉森林（Nottingham Forest），吃下耻辱性的联赛三连败，与阿申纳的积分差距扩大至六分。

曼市本季英超开局气势如虹，前七轮大获全胜，一度在积分榜上领先群雄，但令人意想不到的是，他们在客场1比2不敌阿斯顿维拉（Aston Villa）后，紧接着主场以0比1败给布赖顿（Brighton），现在甚至栽在原本深陷降级区的诺丁汉森林脚下。

在新加坡时间星期六（11月7日）凌晨举行的这场比赛中，曼市在上半场便连丢两球，在第六和第18分钟先后被诺丁汉森林球员库尼亚（Cunha）和德拉普（Delap）破门。

曼市在下半场的表现明显改善，切尔基（Cherki）第52分钟的一记势大力沉的射门直挂球门上角，为球队追回一球。

诺丁汉森林暂时逃出降级区

不过，德拉普在第73分钟再度为诺丁汉森林扩大领先优势。这名曾短暂效力曼市的英格兰前锋左脚劲射破门，曼市门将多纳鲁马（Donnarumma）飞身扑救但鞭长莫及，诺丁汉森林主帅格拉斯纳（Glasner）兴奋地沿着场边飞奔庆祝。

值得一提的是，曼市在对手的三个进球中，都因自身轻率失误而丢失球权。

曼市主帅马雷斯卡（Maresca）在赛后受访时说：“上半场，如果我们无法跟上对手的比赛强度，在身体对抗中屡屡落败，比赛就会变得非常困难。等到我们想要反扑时，已经太迟了。

“这类比赛，首先必须跟上对手的强度，并设法赢下每一次对抗，否则比赛就会变得非常棘手。我认为我们上半场在身体对抗方面的表现远远不够好，无论是争抢球权还是争夺第二落点，我们几乎全都落败。等到我们试图反击时，比分已经是0比2。在足球比赛中，这样的局面总是很难扭转。”

此役诺丁汉森林不仅攻入本赛季首个主场进球，也取得首场主场胜利。球队目前以九分升上积分榜第16位，暂时脱离降级区，让格拉斯纳兴奋不已。

他在赛后说：“球队今天展现出的能量，以及主场城市球场内球迷营造的气氛，实在太不可思议了。今天无论是哪一支世界顶级球队来到这里，恐怕都会面临一场硬仗。

“这一切都要归功于球员和球迷，让我们度过了一个如此美好的星期六夜晚。”

阿申纳追平队史同期联赛最佳开局

在较早前的比赛中，阿申纳则凭借队长厄德高（Odegaard）在第72分钟的全场唯一进球，以1比0击败赫尔市。

厄德高自9月以来一直未能取得进球，但此役把握住补射机会，在赫尔市门将佐拉基斯（Tzolakis）挡出马杜埃凯（Madueke）的射门后，及时跟进补射破门。

厄德高为阿申纳攻入制胜球后，兴奋庆祝。（法新社）

这场胜利让阿申纳在英超开赛10轮后累计27分，追平队史同期最佳开局纪录。然而，这也是炮兵本季联赛第六次以一球险胜，主帅阿特塔（Arteta）显然希望球队能以更大的优势取胜。

这名西班牙籍主帅说：“我们必须想办法提高进攻效率，有时甚至要踢得更务实一些。

“我们需要让比赛变得更开放、更混乱一些，就是这样。我们也必须更早取得进球，因为这显然会改变比赛的走势。”