（圣保罗路透电）迈凯伦车手诺里斯（Norris）新加坡时间星期天（11月8日）凌晨在恶劣天气下，在世界一级方程式（F1）巴西圣保罗大奖赛排位赛连续第三年夺得杆位。

这项赛事遭遇倾盆大雨，排位赛一度延误近一个半小时。

马赛地车手拉塞尔（Russell）原本以落后0.204秒的成绩排在第二位，但受到罚退五个发车位的处罚，最终下滑至第七位。他的新科世界冠军队友安东内利（Antonelli）因此递补至第二位，将与去年的比赛冠军兼世界冠军诺里斯并排起跑。

法拉利车手勒克莱尔（Leclerc）排在第四，但由于更换动力单元而须罚退10个发车位。这意味着红牛二队的劳森（Lawson）将从第三位起跑，奥迪车队的霍肯伯格（Hulkenberg）则排在第四。

随着雨势不断加大，车手没有机会在最后阶段刷新成绩，在最后五分钟倒数期间，赛道上没有任何赛车行驶。

诺里斯说：“今天最重要的是拿下杆位，至于如何做到其实并不重要，所以我对此感到非常满意。”

第三节自由练习结束后不久，赛道便开始降雨，且雨势在排位赛开始前进一步加剧。车手虽然按照原定时间驶出维修站，但由于赛道出现严重水滑现象，比赛随即出示红旗暂停。

圣保罗赛道以经常上演精彩的雨战和排位赛闻名，近年来曾留下不少经典时刻，包括维斯塔潘（Verstappen）在2024年从第17位起跑最终夺冠，以及马格努森（Magnussen）在2022年意外为哈斯车队夺得杆位。

安东内利说：“情况非常棘手，我完全不知道会遇到什么。我从未在湿滑的情况下驾驶这条赛道，因此不知道接下来会发生什么……我犯了一个很大的错误，在五号弯差点冲出赛道，但最终仍能取得第三名，所以我很满意。”

拉塞尔对于未能取得最快成绩感到十分愤怒。尽管他早已知道自己将接受处罚，但仍希望在排位赛中展现实力。可是，他却在即将追上威廉姆斯车队的阿尔本（Albon）时，被车队通知放弃冲刺。

他通过车队无线电愤怒地喊道：“兄弟，你刚才叫我减速！搞什么？

“第二名。我不想要第二名，我要的是第一名。”

多名车手因更换动力单元被罚，包括哈密尔顿（Hamilton）和维斯塔潘，他们只能在正赛中从队尾发车。

维斯塔潘说：“老实说，排位赛其实没那么重要，反正我都会从最后一位起跑，因为赛车换上了新引擎。我们在星期五的练习赛结束后才作出这个决定，当时发现引擎需要更换。”

哈斯新车手卡马拉 F1首秀撞车排第13

此外，哈斯车队由于与奥康（Ocon）提前解约，21岁的巴西本土车手卡马拉（Camara）在这场比赛迎来了他的F1生涯首秀。他最终在排位赛中获得第13名，但由于前方多名车手受到发车罚退，他会在正赛中从第11位起步。

哈斯车队的卡马拉在本站比赛迎来了他的 F1 生涯正赛首秀。（法新社）

卡马拉在第一阶段排位赛中一度打滑，随后成功回到赛道，但之后再次失控并撞上护墙。

他形容这是一场混乱的排位赛，但淡化了撞车事故的影响。他说，尽管遭遇挫折，但主场观众的支持仍帮助他保持积极心态。

“这又是一次能让自己为明天吸取经验的机会。当然情况并不理想，但经历这样的事情后，会学到更多，也能为明天做好更充分的准备。”