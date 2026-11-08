（伦敦综合电）“红魔”曼联（Manchester United）的英超联赛第10轮还未开踢，就已经跌入降级区，令人无限唏嘘。

随着同城劲敌曼市（Manchester City）在新加坡时间星期天（11月8日）凌晨的英超联赛客场以1比3败给诺丁汉森林（Nottingham Forest），后者以九分逃出降级区，升至积分榜第16位，未上场的曼联因为仅积七分而跌入降级区，排名第18。

这是曼联40年来首次在赛季进行到这一阶段时，身处顶级联赛降级区。

森林此役取胜，不仅让曼市吞下联赛三连败，也让曼联自1986年11月以来，首次在已经踢了至少九轮联赛的情况下，身处英格兰顶级联赛降级区。当时曼联在踢完15场比赛后排名第21位。

事实上，如果桑德兰（Sunderland）在星期天（8日）晚上的英超联赛中击败切尔西（Chelsea），而水晶宫（Crystal Palace）主场迎战利物浦（Liverpool）时，至少取得一场平局，那么在曼联稍后于老特拉福德迎战阿斯顿维拉（Aston Villa）之前，卡里克（Carrick）执教的球队可能已跌至榜末。

截至目前，曼联在联赛已连续七场不胜，创造队史英超最差开局纪录。他们上一次在英超获胜，是8月30日主场以5比2击败升班马伊普斯维奇（Ipswich）。

近几个星期以来，卡里克的帅位一直受到严重威胁。尽管曼联本周中刚在欧洲冠军联赛中以3比2逆转击败罗马（Roma），暂时缓解这名45岁主帅所承受的压力，但他的未来依然充满不确定性。如果曼联本轮不敌维拉，这名前曼联中场球员的执教生涯还是很有可能就此画上句号。