（波特兰综合电）中国中锋杨瀚森砍下12分和10个篮板，职业生涯首次在美国职业篮球赛（NBA）砍下两双，但波特兰拓荒者（Portland Trail Blazers）仍在新加坡时间星期天（11月8日）以103比125不敌文班亚马（Wembanyama）领衔的圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs）。

法国巨星文班亚马全场砍下29分和七个篮板，三节战罢就因球队大幅领先而“打卡下班”，最终带领马刺豪取八连胜。

拓荒者方面，阿夫迪亚（Avdija）砍下15分，老将利拉德（Lillard）贡献12分和七次助攻。而替补出场、与文班亚马多次对位的杨瀚森发挥可圈可点，不仅得分和篮板都创NBA生涯新高，也成为2011年的易建联以来，首名在NBA砍下两双的中国球员。

赛后，拓荒者主帅诺里（Nori）称赞杨瀚森“打得不错”。“他出战了26分钟，想办法抢下了10个篮板，他表现得很好。他六次站上罚球线，也投了一些空位球。

“我们只需要他继续变得更好。他打得越多，表现越好，适应了比赛节奏，沟通也变得更好，对我们来说就绝对是件积极的事。他获得的出场时间越多，我们在未来的收益就越大。我们非常看好他，他一定能帮到我们。”

柯里发威助勇士取七连胜 太阳爆冷击落火箭

同日，柯里（Curry）在加时赛最后关头挺身而出，带领金州勇士（Golden State Warriors）在主场以126比119击败伤兵满营的奥兰多魔术（Orlando Magic），豪取七连胜。

柯里全场攻下41分，本赛季第二次得分突破40分。他年满35岁后，已经第16次在单场比赛中攻下至少40分，超越巨星詹姆斯（James），独居NBA历史第一。

另一方面，布克（Booker）砍下全场最高的24分，帮助菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）以102比99爆冷击败休斯敦火箭（Houston Rockets），终结了对后者的八连败。

太阳旧将、火箭球星杜兰特（Durant）空砍21分和10个篮板，全场14投仅五中，准头不佳。

雷霆狂胜巫师39分 尼克斯击败骑士

俄克拉荷马雷霆（Oklahoma City Thunder）则在亚历山大（Alexander）的带领下，主场以114比75大胜华盛顿巫师（Washington Wizards），豪取四连胜。

亚历山大砍下全场最高的30分，而巫师全队才得到75分，创下球队自2017至2018赛季以来的单场最低得分，同时吞下近七场比赛的第五败。

此外，卫冕冠军纽约尼克斯（New York Knicks）客场以109比97击败克利夫兰骑士（Cleveland Cavaliers），拿下三连胜。

亚特兰大鹰（Atlanta Hawks）以124比121“撕破”布鲁克林网（Brooklyn Nets），丹佛金块（Denver Nuggets）则以114比102击败印第安纳溜马（Indiana Pacers）。