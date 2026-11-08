（丽水综合电）世界第一的韩国羽毛球名将安洗莹星期天（11月8日）再度创下历史，她在韩国公开赛（超级500赛）女单决赛击败日本宿敌山口茜，成为史上首名连续两个赛季追平单赛季最多冠军纪录（11冠）的球员。

在2025年，安洗莹凭借11个单打冠军，追平日本名将桃田贤斗在2019年创下的单赛季11冠纪录。今年，她再次复刻这项成就。在本赛季赛程还没结束的情况下，安洗莹有望缔造新纪录。

安洗莹在今年参加的12项个人赛事中，除了在全英公开赛上屈居亚军之外，其余11项均夺冠，本赛季战绩为71胜1负。

这场与世界第二的山口茜的较量，也是安洗莹的复仇之战。在去年9月的韩国公开赛中，她以0比2不敌对手，这次则成功以21比12、15比21、21比16雪耻。

此役战罢，安洗莹将两人的交锋纪录改写为25胜15负，今年八次交手（包括亚运会单打和团体）全部取得胜利。

安洗莹赛后说：“她（山口茜）是一名总能紧咬比分的球员，所以我努力从头到尾保持比赛强度，直到最后一刻。

“我为自己感到非常自豪。这是我的主场，所以夺冠的感觉有些不一样。”

山口茜上一次战胜这名世界排名第一的球员，正是去年的韩国公开赛决赛。

安洗莹说：“有时我赢，有时她赢，所以我没有太在意去年的比赛结果。山口茜是一名每场比赛都会带来不同打法的球员，所以我知道这场比赛不会轻松，而事实也确实如此。”