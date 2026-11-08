（巴伦西亚法新电）法国球星姆巴佩（Mbappe）连续第七场比赛取得进球，帮助西甲豪门皇家马德里（Real Madrid）在新加坡时间星期天（11月8日）凌晨的西甲联赛中，客场以3比0击败少一人作战的巴伦西亚（Valencia），在积分上追平领头羊巴塞罗那（Barcelona）。

上届冠军巴塞会在星期一（9日）凌晨的客场迎战排名第三的体育马德里（Atletico Madrid），力争重新拉开与各球队的积分差距。

皇马在这场比赛中的大部分时间占据主动，巴尔韦德（Valverde）和居莱尔（Guler）在第28和第36分钟先后建功，为皇马奠定胜局，姆巴佩则在第75分钟锦上添花。

皇马在攻入第三个进球前，几次试关都被巴伦西亚门将迪米特列夫斯基（Dimitrievski）阻止。最终，姆巴佩接过居莱尔送出的妙传，突破对手防线并将球送入网内，攻入个人本赛季西甲第13球。

这是姆巴佩本赛季在16场各项赛事中取得的第17个进球，也是他代表皇马出战，连续第七场比赛破门。

主帅莫里尼奥（Mourinho）赛后受访时说：“根据我的经验，这支球队会有很良好的前景。”

皇马在9月中旬不敌体马后，并没有自乱阵脚，反而从那场失利开始连战连捷。

对此，“莫帅”说：“我们从来没有陷入混乱，一直保持冷静，也清楚为何输掉那场比赛。

“我努力让大家在顺境中保持平常心。我不断告诉他们，在皇马这样的球队，赢球不应该让人欣喜若狂。为皇马赢得比赛，应该是一件再平常不过的事。”

比赛结束前约10分钟，巴伦西亚队长加亚（Gaya）从后方滑铲犯规放倒姆巴佩，被裁判直接出示红卡罚下。落败后的他们目前排名第19位，距离安全区只剩一分。

值得一提的是，这是皇马球星维尼修斯（Vinicius）的最后一场停赛，两周后对阵维哥（Vigo）的下一轮联赛将能解禁归队。