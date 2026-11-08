（迈阿密综合电）梅西（Messi）又创历史，他以26个进球荣膺2026年美国职业足球大联盟（MLS）常规赛金靴奖，成为联盟史上首名连续两个赛季赢得此殊荣的球员。

他所效力的球队迈阿密国际（Inter Miami）在新加坡时间星期天（11月8日）踢了本赛季的最后一场常规赛，球队一度在上半场取得三球领先，却在下半场被夏洛特足球队（Charlotte FC）连追三球，以3比3追平比分。

尽管梅西在这场比赛中并未进球，但他仍以26球领先最接近他的竞争者四球，顺利蝉联金靴奖。达拉斯足球队（FC Dallas）的克罗地亚前锋穆萨（Musa）以22球排名第二。纳什维尔SC前锋瑟里奇（Surridge）在收官战梅开二度后，以21球排名第三。

现年39岁，上个月刚完成自己的阿根廷国家队“最后一舞”的梅西，本赛季为迈阿密国际出战31场比赛（29次首发），除了攻进26个进球外，还贡献了17次助攻，以43次直接参与进球（进球加助攻）同样高居联盟榜首。

梅西整个赛季的出色表现，帮助迈阿密国际在东部联盟积分榜排名第二，成功取得季后赛资格，也连续第四年获得中北美洲及加勒比海足球冠军杯的参赛资格。

梅西在2025年首次赢得美职联金靴奖，当时他仅用了28场常规赛便攻入29球，力压同样攻入24球的布安加（Bouanga）和瑟里奇，成为最佳射脚。这名八届金球奖得主当时的助攻数（19次）也为联盟最高。

有望连续三年当MVP

梅西在2024年加盟迈阿密国际后的首个完整赛季，便赢得了联盟最具价值球员（MVP），去年成功蝉联。如果今年再次获奖，他将成为美职联历史上首位连续三年获得MVP的球员。



谈到梅西，迈阿密国际主帅冈萨雷斯（Gonzalez）不久前在受访时说：“我毫不怀疑他是所有球员中最出色的。

“以里奥（Leo，梅西）目前的年龄，还能有这样的表现，这在我看来，理应赢得MVP，甚至是金球奖。我希望他能如愿。”

今年金球奖最佳男足球员最终归英格兰国家队队长凯恩（Kane）所有，梅西最终排名第五。