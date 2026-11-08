（洛杉矶法新电）世界排名第一的哈萨克斯坦名将伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）星期六（11月7日）因感染病毒，宣布退出即将在印第安韦尔斯举行的女子网球协会（WTA）年终总决赛。

年终总决赛将于美国时间11月8日至15日举行，伊莲娜与美国球员可可·高芙（Coco Gauff）和杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula），以及捷克的琳达·诺斯科娃（Linda Noskova）同组。

身为世界第一兼上届冠军的伊莲娜，因感染病毒不得不放弃卫冕。

她在声明中指出，自己的身体状况“尚未做好参赛准备”，因此决定退出这项年终压轴赛事，并将专注于休息和康复，为2027年赛季做好准备。

伊莲娜写道：“我非常遗憾地通知所有球迷和支持者，我不得不退出今年的WTA年终总决赛。我度过了一个非常出色的赛季，但目前身体状况还不足以让我参赛。我打算回家休息一段时间，好好恢复，为2027年赛季做好准备。”

来自乌克兰的球员玛尔塔·科斯秋克（Marta Kostyuk）将取代伊莲娜，参加年终总决赛。

伊莲娜本赛季发挥出色，在四大满贯中的澳洲公开赛和美国公开赛都击败前世界第一、白罗斯好手阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）夺冠。

她在巡回赛也有稳定发挥，上个月在东京举行的泛太平洋公开赛首圈获胜后提前锁定年终世界第一。