第五届新加坡环法脚踏车绕圈赛星期天（11月8日）圆满落幕，今年环法脚踏车赛季军兼最佳年轻车手德尔托罗（del Toro，墨西哥）以1小时22分32秒夺冠，法国新星塞萨斯（Seixas）屈居亚军。

本届赛事的起终点设在新加坡康乐俱乐部和政府大厦前大草场一带，途经安德逊桥、滨海艺术中心、哥烈码头和芬礼逊埔。36名选手须完成25圈比赛，单圈约2.45公里。

比赛当天下午天气多云，在今年新增的开幕巡游后，车手们于4时30分发车。五圈后，挪威车手亚伯拉罕森（Abrahamsen）领骑第一集团，而上届亚军、东非国家厄立特里亚名将吉尔迈（Girmay）则退回第二集团，与新星德尔托罗和塞萨斯一起“养精蓄锐”。

选手们一开始并未骑得很猛，到了10圈以后才渐渐开始提速，20圈后突围集团与大部分的差距已经很大。（郑一鸣摄）

到了第八圈左右，车手们开始提速，第一和第二集团间的差距渐渐缩小。新加坡选手林秉毅多次领骑，并长时间保持在第一集团，但在后段逐渐被超越。

21圈后，德尔托罗与塞萨斯发力冲入第一集团并占据前二。到了最后三圈，由四名车手组成的第一集团已领先大部队多达30秒。

进入最后一圈，德尔托罗与塞萨斯拉开多个身位差距，塞萨斯在冲线前的直道狂追，但还是功亏一篑。挪威车手瓦伦舍尔德（Warenskjold）获得季军。吉尔迈则获得第六名。

德尔托罗（台上中）强势夺冠，塞萨斯（台上右）获得亚军，瓦伦舍尔德（台上左）则获得第三名。（郑一鸣摄）

新加坡站五届冠军皆不同

新加坡绕圈赛是东南亚唯一的环法相关赛事，赛事举办五年以来，产生五个不同冠军。过去的四届冠军分别是丹麦的温格高（Vingegaard，2022年）、比利时的菲利普森（Philipsen，2023年）、英国的卡文迪许（Cavendish，2024年）和意大利的米兰（Milan，2025年），但他们本届都没有参赛。

赛后，德尔托罗饶有兴致地与车迷们合影留念，还在车迷的脚踏车上签名。

回顾这场比赛，他对《联合早报》说：“和队友一起，我们能进入突围集团，给对手施加一些压力。最后阶段，我们的腿还有力气……一切都很顺利，幸运地骑到终点，真的很好。”

车手们路过新加坡地标建筑金沙酒店和滨海艺术中心，当天下午天气多云，车手们相对感觉更舒适。（郑一鸣摄）

今年拿下环法季军和白衫（最佳年轻车手）后，22岁的德尔托罗备受瞩目。他总结这个赛季说：“我现在已经是能争夺这类比赛的车手了，我就是在实现梦想，并尽我所能去拼搏。

“说实话，就像一场梦，我没什么可抱怨的。我非常开心，很高兴来到这里，我真的在实现梦想。”

塞萨斯：德尔托罗进攻太猛烈

塞萨斯今年声名大噪，不仅以19岁之龄成为89年来环法最年轻的参赛车手，还拿下环法殿军。他与德尔托罗间的竞争让车迷津津乐道。

谈到在不擅长的平路赛道拿下亚军，目前20岁的他说：“我不意外。艾萨克（德尔托罗）实力很强，我们都骑得很好……他的进攻太猛了，我一直追不上。”

车手们在赛程中后段开始提速，很多车手甚至站起来蹬脚踏车，在赛道上风驰电掣。（郑一鸣摄）

截至目前，已经41年没有法国本土车手赢得环法冠军。谈到肩负终结这一冠军荒的重担，塞萨斯说，自己“根本不去考虑这种压力”。

“我的压力只来自自身，也知道自己要往哪里走。除此之外，我就享受比赛。我很幸运能成为世界上最强的车手之一，在车上享受美好的时光。”

林秉毅第八完赛 创我国车手最佳战绩

除了国际好手，狮城健儿的发挥也可圈可点。21岁的林秉毅多次领骑，最终取得第八名，成为首名在环法新加坡绕圈赛取得前10的新加坡选手。

林秉毅去年因赛道湿滑摔车，未能完赛，今年卷土重来创造佳绩，让他觉得“出乎意料”。“我现在的状态也好很多，过去几个月比了很多场，水平已经上来了。”

林秉毅（中）希望能参加更多的国际比赛，将来在世界赛场上崭露头角。（郑一鸣摄）

他透露，和环法车手同场竞技，感觉“水平差距非常大”。“能在这么高的速度下比赛，是非常好的经验。这种高水平的比赛参加得越多，进步就越快。”

他还透露，自己刚和一支UCI洲际车队签约，将在2027年为这支澳大利亚车队效力。“希望通过和比我强得多的车手一起比赛，能进步得更快。我现在是全职车手，希望在未来几年拿到职业合约。”