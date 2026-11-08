本赛季的中超联赛迎来戏剧性一幕，成都蓉城在积分榜一度领先大连英博18分的情况下，由于自身战绩不佳加上对手接连取胜，最终在末轮战败而对手获胜的情况下，将几乎到手的冠军拱手相让。

末轮只需拿一分便能夺冠的蓉城，在星期天（11月8日）以2比3不敌山东泰山；英博则以3比1击败天津津门虎，追平蓉城的52分，并凭本赛季双杀蓉城的对赛优势登顶，首次捧起中超冠军奖杯“火神杯”。

英博在积分榜一度落后18分的情况下完成惊天大逆转，从蓉城手中抢走本赛季的中超冠军。图为英博球员毛伟杰在夺冠后举着奖杯自拍。（新华社）

蓉城在今年9月就迎来第一次冠军点，但客场与河南闷和，错失首次提前夺冠机会。此后，球队先后负于津门虎、上海海港和英博；英博则在这期间接连战胜青岛西海岸和深圳新鹏城。

成都蓉城错失多达七个冠军点，将几乎到手的冠军“送给”大连英博。图为蓉城门将刘殿座赛后遗憾离场。（新华社）

丢冠后，蓉城向球迷发布致歉信，称“竞技赛场有输有赢，我们深感技不如人，尊重结果，也静心接纳每次历练”。

信中也说：“荣光需要反复淬炼，今日留下的遗憾，终将在未来的征途上得到回响。我们不会因为失利而动摇目标。”

蓉城的澳大利亚籍主帅阿洛伊西（Aloisi）则说：“对于没有赢得冠军，我现在是非常失望、非常绝望的状态。”

蓉城的巴西外援费利佩（Felipe）则在受访时一度哽咽。“这是我来成都之后最伤心的一天。我们输了比赛，丢了冠军，这是最后的结局。

“我们之前一直在犯错，也没有纠正过来。我也不知道下次还有这么好的机会得是什么时候了……很抱歉今天是这样的结局，请你们相信我们，我们会更加强势地归来。”