（桑德兰法新电）凭借中场勒费（Le Fee）的关键罚球，桑德兰（Sunderland）在星期天（11月8日）的英格兰超级足球联赛中，主场以1比0爆冷击败“蓝军”切尔西（Chelsea），成功脱离积分榜垫底位置，也为帅位岌岌可危的法国籍主帅勒布里斯（Le Bris）缓解燃眉之急。

由于桑德兰的联赛战绩糟糕，又在上星期五（6日）的欧洲联赛主场以0比2败给萨格勒布动力（Dinamo Zagreb），勒布里斯承受着巨大的下课压力。不过，历经本场比赛两次充满争议的罚球判罚后，桑德兰强势反弹，抢下至关重要的三分。

在全场唯一进球诞生前不久，切尔西球星帕尔默（Palmer）在禁区边缘遭桑德兰球员奥尼恩（O’Nien）犯规倒地，裁判却没给出罚球，令蓝军上下怒不可遏。录像助理裁判（VAR）介入复核后认定，双方身体接触发生在禁区外，因此维持原判。

不料上半场结束前10分钟，桑德兰却在另一端获得罚球。切尔西后卫科尔威尔（Colwill）与对方前锋布罗比（Brobbey）在争抢落点时互相拉扯，裁判判定科尔威尔犯规并给出罚球，再次引发客队强烈不满。

勒费主罚一蹴而就，攻破切尔西门将彭德斯（Penders）的十指关。桑德兰最终将胜果守到终场，收下本赛季仅仅第二场联赛胜利。

切尔西主帅：最多只配拿一分

谈及这两次争议判罚，切尔西主帅阿隆索（Alonso）赛后说：“我还没看帕尔默那球的回放，但我听说那很有可能是一个合理的罚球，本来是可以判的。

“至于另一个罚球，我对球队当时的防守方式很不满意，那本是可以避免的情况，因为那样的动作而送出罚球，我们做得不够好。”

切尔西此役缺少佩德罗（Pedro）在前场冲锋陷阵，帕尔默与罗杰斯（Rogers）也遭到主队严密盯防而难有作为。

这是切尔西在阿隆索执教的10场联赛中吞下的第四场败仗，目前蓝军排名积分榜第五，距离前四名还有两分之差。

阿隆索坦言：“我认为这场比赛最多也只配拿一分，比赛过程非常胶着。面对对手的严密防守，我们在进攻三区缺乏一点耐心、一点脚下质量和创造力，未能制造出更多机会。

“我们需要更稳定地将球从一侧转移到另一侧，这一点我们做得还不够好。”