（曼彻斯特综合电）曼联（Manchester United）在新加坡时间星期一（11月9日）凌晨举行的英超联赛中，展现出顽强的斗志，在两度落后两球的情况下，最终主场以4比4逼平阿斯顿维拉（Aston Villa）。然而在这一轮联赛结束后，曼联仍深陷降级区内。

老特拉福德球场这一天见证了一场跌宕起伏，令人难以置信的进球大战。面对球会管理层引发的球迷怒火，处境艰难、问题重重的曼联继本周中在欧冠联赛对阵罗马（Roma）时上演逆转好戏后，再次在逆境中奋起反击。

埃梅里（Emery）执教的维拉原本有望进一步加剧曼联主帅卡里克（Carrick）的帅位危机。曼联开赛仅3分42秒便以球会纪录的速度连丢两球。爱德华德（Edward）和杰克逊（Jackson）抓住曼联糟糕的防守表现，接连破门。

维拉边锋爱德华德（左）开赛不到一分钟就攻破曼联龙门，队友们与他开心庆祝。（路透社）

红魔球迷早已对球会管理层感到不满，纷纷要求格雷泽（Glazer）家族和曼联共同持有人拉特克利夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）出售球队，两球落后更令现场气氛雪上加霜。

球迷甚至展示一个写着“我们不要新球场，我们要新老板”的横幅，抗议声浪随之进一步升级。

费尔南德斯再为曼联掀起反扑

不过，卡马拉（Kamara）在防守库尼亚（Cunha）时一次时机不当的拦截，让曼联获得罚球机会。队长费尔南德斯（Fernandes）第16分钟主罚命中，重演对阵罗马时，帮助球队以3比2逆转取胜的戏码。上半场结束前一分钟，蒂勒曼斯（Tielemans）攻破旧主球门，为曼联扳平比分。

然而，曼联刚刚燃起的希望在下半场开始后再度受挫。达洛特（Dalot）送给维拉一个罚球，麦金（McGinn）在第48分钟主罚命中。五分钟后，格雷茨卡（Goretzka）再下一城，帮助维拉重建两球的领先权。

这又是曼联本赛季一连串低级失误中的最新例子。不过，球员们并未放弃，奋战至最后一刻。两名替补上场的球员齐尔克泽（Zirkzee）和多尔古（Dorgu）扮演关键角色，在补时阶段接连进球，助曼联将比分追至4比4，令全场陷入疯狂。

赛后，卡里克接受天空体育访问时说：“我们赢下的比赛还不够多，但我希望球队能够继续向前迈进，继续落实我们一直以来的训练内容，减少一些失误，并赢下比赛。”

尽管好不容易拼出一场和局，但曼联仍在国际比赛日休战期来临前排名第18。他们在诺丁汉森林（Nottingham Forest）前一天爆冷击败曼市（Manchester City）逃出降级区后，跌到这个位置。