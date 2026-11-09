（圣保罗综合电）迈凯伦的英国车手诺里斯（Norris）在新加坡时间星期一（11月9日）的世界一级方程式赛车（F1）圣保罗大奖赛雨战中，连续第二年从杆位发车夺冠；马赛地则成功锁定队史第九座车队总冠军奖杯，完成本赛季车手与车队总冠军的“双冠王”壮举。

这是马赛地自2021年以来首次重夺车队总冠军。就在一周前的墨西哥城大奖赛上，马赛地的20岁意大利新星安东内利（Antonelli）刚在还剩四站比赛的情况下提前加冕，成为F1历史上最年轻的车手世界冠军。

在首尾皆遭遇降雨侵袭的圣保罗正赛中，红牛车手维斯塔潘（Verstappen）因更换引擎受罚，从第21位发车，但车技高超的他还是上演了大师级的超车秀，最终勇夺亚军并当选“最佳车手”。在巴西足球明星内马尔（Neymar）挥舞的方格旗下，诺里斯以14.602秒的优势力压维斯塔潘率先冲线。

It's been a vintage weekend for Max on team radio 😄#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/CM9i8e8B8G — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

维斯塔潘的法国籍队友哈贾尔（Hadjar）名列第三。马赛地双雄拉塞尔（Russell）和安东内利分别以第四和第五名完赛。

马赛地此役原本只需比法拉利多拿三分即可封王，但在湿滑险峻的赛道上，法拉利始终未能构成威胁。勒克莱尔（Leclerc）因赛后受罚退后一位至第八名。迎来职业生涯第400场正赛里程碑的哈密尔顿（Hamilton）则排名第九。

为迈凯伦提供引擎的马赛地，凭借这第九座车队总冠军奖杯，在历史榜单上追平威廉姆斯车队。马赛地领队沃尔夫（Wolff）说：“我们在本赛季开局表现得非常强势，这在很大程度上帮助我们最终冲过终点线。最近几站比赛有时充满挑战，今天也很艰难，但总体而言，我为整个团队感到无比自豪。”

诺里斯领奖台敲碎酒瓶又遇烟花惊魂

26岁的诺里斯此役收获个人职业生涯第14冠及第50次登上领奖台，这也是他继本赛季的匈牙利站和8月的荷兰站之后，再添一座分站冠军奖杯。

发车后一度被安东内利超越的2025年世界冠军诺里斯说：“这是一场非常艰苦的比赛。在湿地换上干胎（光头胎）向来都很棘手，尤其当你正在全力争夺领跑位置并试图追赶时。今天最关键的是我保持冷静，没有犯下任何错误，并在需要的时候展现出速度。”

有趣的是，赛后领奖台庆祝环节状况百出，让诺里斯经历了惊魂一刻。他在拿出招牌庆祝动作——将香槟酒瓶砸向领奖台地面以震开瓶塞时，不慎将酒瓶直接敲碎，只剩下上半截瓶身；随后他伸手去拿酒瓶时，旁边的烟花装置突然喷发，让诺里斯吓了一跳，引发车迷在社交媒体上表达他被灼伤的担忧。

Lando Norris breaks champagne bottle after Brazil GP victory pic.twitter.com/Mz0Jz7a6nn — ᛗᚨᚱᚴᚢᛋ (@guitaripod) November 8, 2026

迈凯伦领队斯特拉（Stella）赛后证实诺里斯毫发无伤，并对他在干湿交替、复杂赛道条件下的应变能力赞不绝口：“当兰多（诺里斯）发挥出最佳状态时，他绝对是发车格上最顶尖的车手之一。每当遇到这种干湿混合、瞬息万变的赛道条件时，他总是那个能最快找到极限的车手之一。”

车手积分榜方面，维斯塔潘进一步巩固争夺年度亚军的优势，目前领先升至第三的拉塞尔17分，哈密尔顿落后拉塞尔一分排名第四，勒克莱尔和诺里斯则分别位列第五和第六。