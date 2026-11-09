（伦敦综合电）“红军”利物浦（Liverpool）在星期天（11月8日）的英超联赛客场以3比1击败水晶宫（Crystal Palace），终结各项赛事两连败。“海鸥”布赖顿（Brighton）则继续翱翔，凭借主场以2比0战胜布伦特福德（Brentford），升上积分榜次席。

红军在上轮联赛主场以0比1不敌卫冕冠军阿申纳（Arsenal），之后又在欧冠联赛中以2比3败给土耳其球队费内尔巴赫切（Fenerbahce），可以说是急需一场胜利来鼓舞士气。

本仗做客状态低迷的水晶宫，红军没有浪费机会，中场麦卡利斯特（Mac Allister）在第40分钟为球队首开纪录。下半场开始后九分钟，另一名中场维尔茨（Wirtz）再下一城，助利物浦扩大领先优势。

正赛完场前一分钟，前锋伊萨克（Isak）再添一球，将比分改写为3比0。然而，水晶宫却在伤停补时阶段追回一球。利物浦左后卫科尔克兹（Kerkez）与水晶宫前锋奥索里奥（Osorio）争顶时发生碰撞，裁判在一番争议后将罚球判给水晶宫，恩凯蒂亚赫（Nketiah）主罚一蹴而就，为主队攻入一个安慰性的进球。

红军主帅不满对手最后时刻获罚球

尽管以3比1获胜，但利物浦主帅伊劳拉（Iraola）对于水晶宫最后时刻获得罚球感到极度不满。

他在受访时说：“我非常生气，因为在我们禁区内发生这种情况，裁判就会判罚球；但在对方禁区内不会这样判。我知道当时比分已经是3比0，而且比赛已经来到第95分钟，但我还是非常不满……

“对我来说，问题不止于此，因为这已经不是本赛季第一次发生这样的情况了。把这些判罚拿来比较……我真的非常生气。

“要在英超保持不失球并不容易，我们原本希望以3比0取胜。”

这场胜利让利物浦踢完10轮后，以18分升上积分榜第四位。吃下英超四连败的水晶宫则以七分跌至榜末。主帅萨热（Sage）所承受的压力持续增加。

布赖顿取得顶级联赛历来最佳开局

在同时间进行的另一场英超赛中，本赛季表现出色的“海鸥”布赖顿则创造他们在顶级联赛的最佳开局。

曼市（Manchester City）在前一天意外不敌诺丁汉森林（Nottingham Forest）让海鸥有机可乘，凭借这场胜利以一分的优势取代曼市当英超“老二”。

本场比赛，布赖顿在第15分钟就取得领先。戈麦斯（Gomez）在禁区边缘截球后顺势转身，以一记精彩的左脚射门将球送入球门上角。

随后，布伦特福德前锋蒂亚戈（Thiago）与布赖顿的安德烈斯（Andres）发生肢体冲突。经过视频助理裁判（VAR）复核后，前者被红卡罚下。

第42分钟，客队雪上加霜，他们因刘易斯—波特（Lewis-Potter）拉拽布赖顿球员武斯科维茨（Vuskovic）而送出罚球。格罗斯（Gross）随后主罚命中，将比分改写为2比0。

以罚球为布赖顿扩大优势的格罗斯（右）说，他们不会因为球队目前的排名而被冲昏头。（路透社）

虽然布赖顿在下半场未能利用人数上的优势，进一步扩大优势，但2比0的成绩已足以让他们全取三分，取得历来在顶尖联赛中的最佳开局。他们目前在10轮后积22分，以五分落后领头羊阿申纳。

然而，格罗斯却没有因此被冲昏头。当被问到球队是否已加入争冠行列时，他说：“不，我们并没有把自己视为争冠球队。不过，我们本赛季开局确实踢得很好，但现在毕竟还处于赛季初期。你看看英超的竞争有多激烈，各队之间的差距有多小，再看看比赛结果——我们不会因此得意忘形。

“每一场比赛，我们都必须经历一番苦战。有时候，比赛走势会出现变化。不过，能够以这样的表现迎来国际比赛日休战期，我们确实感到非常满意。”