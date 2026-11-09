（马德里综合电）凭借中场洛佩斯（Lopez）的梅开二度，西甲领头羊巴塞罗那（Barcelona）在新加坡时间星期一（11月9日）凌晨的西班牙甲级足球联赛焦点战中，客场以2比1逆转战胜体育马德里（Atletico Madrid），入账关键的三分。

这场胜利不仅让巴塞再次独占西甲积分榜榜首，还平息了近期外界对主帅弗里克（Flick）战术方针的质疑。

皇家马德里（Real Madrid）在星期天（8日）客场以3比0击败巴伦西亚（Valencia）后，一度在积分上追平了巴塞，但这场胜利让巴塞重新以三分的优势领跑，也将领先第三名体马的优势扩大到五分。

A hard-fought win. That's how leaders do it. pic.twitter.com/E3K77JQoW3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2026

不断输强敌 弗里克战术受质疑

巴塞曾在10月下旬接连败给巴黎圣日耳曼（PSG）和皇马，加上上赛季在杯赛中两度被体马淘汰，令外界开始担忧弗里克激进的高位防线战术在面对顶级强敌时的可靠性。

在大都会球场的开局阶段，巴塞看似要重蹈覆辙。

主场作战的体马开局表现明显占优，通过快速传球频频穿透巴塞的高位防守，直接威胁巴塞门将加西亚（Garcia）把守的龙门。双方在开赛前八分钟内各有一次射门击中横梁，而体马在第10分钟首开纪录。

此前已错失一次绝佳良机的体马前锋阿尔瓦雷斯（Alvarez）送出传中，助攻主帅迭戈·西梅奥内（Diego Simeone）之子朱利亚诺·西梅奥内（Giuliano Simeone）近距离将球撞入网窝。

体马唯一的遗憾是精妙的进攻配合未能转化为第二个进球。主帅西梅奥内赛后谈到阿尔瓦雷斯时说：“我们当然希望阿尔瓦雷斯能像往常一样把握住机会，但我们会耐心等待他找回最佳状态，因为他是一名伟大的球员。为了达到我们的目标，我们需要一个状态出色的他。”

巴塞下半场判若两队 弗里克给胜利打满分

随着比赛推进，巴塞逐渐通过亚马尔（Yamal）和佩德里（Pedri）找到了威胁体马防线的办法。

第45分钟，正是佩德里的带球突破制造混乱，让洛佩斯得以顺势将无人控制的皮球扫入死角，在半场结束前为巴塞扳平比分。

中场休息过后，巴塞全面主导战局，不仅跑动流畅，在丢失球权后也能迅速抢回球权，让体马甚至鲜少有机会攻入他们的半场。

第66分钟，亚马尔送出一记穿透力极强的精妙传球，洛佩斯冷静射门得手，助巴塞以2比1反超比分。

在比赛最后10分钟，尽管场边的西梅奥内拼命呼喊球队发起猛攻，并做出了多次换人调整，但巴塞牢牢控制比赛节奏，彻底终结了比赛悬念。

取胜功臣洛佩斯赛后说：“上半场很艰难，但那个扳平球让我们放松了许多。我们知道球迷对之前那两场败仗感到有些失望，但我们通过这场比赛做出了强有力的回应。”

当被问及这场胜利有多重要时，弗里克在记者会上直言：“如果满分是10分，那就是10分。上半场我们距离对手太远，很难对持球者施加压力，但下半场我们表现很出色，配得上这场胜利。”