（纽约路透电）美国球员可可·高芙（Coco Gauff）在鞋子严重磨损的情况下，仍以6比4、6比7（5）、6比2击败同胞杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula），在新加坡时间星期一（11月9日）清晨开打的印第安韦尔斯女子网球协会（WTA）年终总决赛旗开得胜。

可可三个月前才在辛辛那提站击败杰西卡，她这次维持胜势，展现出出色的战术应变能力，再次拿下胜利。

在这场实力接近的对决中，可可和杰西卡前两盘打得不分上下。进入决胜盘，越战越勇的可可将比分领先优势扩大，杰西卡无力回天，只能吞下小组循环赛的第一场败仗。

22岁的可可赛后说：“老实说，我今天打得很开心。我休息了一小段时间，这是我过去一个月来的首场比赛。

“没有经过准备就参加这样级别的赛事，是我职业生涯从未经历过的事。我真的很高兴今天能够闯过这一关。这是一场艰难的比赛。”

可可上一次参赛是10月初的中国公开赛。

可可也说，面对杰西卡的打法，必须采取更积极的进攻策略。她坦言，自己的球鞋已经磨损得相当严重，下一场比赛得换一双鞋子了。

在另一组的比赛中，捷克的琳达·诺斯科娃（Linda Noskova）以6比2、6比4打败乌克兰球员玛尔塔·科斯秋克（Marta Kostyuk），后者一天前顶替生病退赛的世界第一女将伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）出战。

全场打出20记制胜球的琳达说：“我确实希望在赛季最后阶段，再为自己争取一项重要成绩。”

她补充说：“这是漫长的一年，我们所有人都已经有些疲惫，也受到伤病困扰，各种情况交织在一起。不过，这仍然是全年最重要的赛事之一。”

星期二（10日）凌晨将进行另外四名球员的比赛，白罗斯好手阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）对垒捷克的卡罗琳娜·穆霍娃（Karolina Muchova）；俄罗斯小将米拉·安德列娃（Mirra Andreeva）迎战乌克兰球员叶连娜·斯维托丽娜（Elina Svitolina）。