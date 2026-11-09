（特内里费综合电）西乙球队特内里费（Tenerife）承诺，在前锋德米格尔（De Miguel）不幸去世后，为他年仅1岁的女儿提供支持，直到她年满18岁。

德米格尔上星期一（11月2日）在西乙联赛对阵安道尔（Andorra）的比赛中与对方门将奥沃诺（Owono）发生碰撞后，随后心脏骤停，并在星期二（3日）不治身亡。他得年30岁，留下妻子玛丽亚（Maria）和年幼的女儿卡拉（Carla）。

特内里费上星期六（7日）在主场为德米格尔举行追悼仪式。俱乐部大股东加西亚（Rayco Garcia）在仪式上承诺照顾他的家人。

他说：“卡拉永远不会孤单，我们所有人都会一起支持她，直到她年满18岁。我们会确保她生活无忧，让她能够带着笑容看待这座岛屿（特内里费岛）。”

特内里费首席执行官格拉纳多斯（Granados）随后进一步解释了加西亚的承诺。他说：“我们希望至少在她成年之前，一直陪伴和支持她。

“这是由我们的大股东雷科·加西亚发起，我们所有人都全力支持的一项承诺。我们会在各个方面尽最大可能提供支持，而不仅仅履行法律规定的义务。

“我们也在探索其他增加经济援助的方式，希望至少在物质层面上，尽可能减轻这场变故对他们生活的影响。当然，要完全不受影响是不可能的。”

球员展开众筹 西乙对手捐赠比赛门票收入

体育马德里和巴塞罗那球员在赛前穿上象征德米格尔的9号球衣，为他默哀。（路透社）

据西班牙媒体报道，德米格尔的家人因他的去世，可获得约36万欧元（约51万4000元）的基本赔偿金。

此外，曾于2020-21赛季效力特内里费的赫库莱斯（Hercules）前锋索尔（Sol），另行发起了一项众筹活动，为德米格尔的家人筹款。截至上星期天（8日），筹款金额已超过15万欧元，西班牙国脚莫拉塔（Morata）和巴埃纳（Baena）等球员均已捐款。

西乙俱乐部布尔戈斯（Burgos）和阿尔梅里亚（Almeria）也宣布，把本赛季主场对阵特内里费的比赛门票收入捐给德米格尔的家人。

这场噩耗震动了足坛，多家足球俱乐部也向特内里费表达了慰问。在刚过去的周末，西班牙各地的比赛都举行了一分钟默哀仪式，并在第九分钟暂停比赛，向这名身披9号球衣的前锋致敬。

德米格尔的葬礼于上星期四（5日）在马德里以南的纳瓦埃尔莫萨举行。西班牙国家队主教练德拉富恩特（de la Fuente）和皇家马德里主席佩雷斯（Perez）等人都出席了葬礼。德米格尔在特内里费的队友们也与数百名悼念者一同参加葬礼。