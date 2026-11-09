（新加坡讯）五届世界杯冠军“桑巴军团”巴西的球员们星期天（11月8日）和星期一（9日）陆续抵达新加坡，准备参加在本地举行的国际足球友谊赛。其中皇家马德里（Real Madrid）明星前锋维尼修斯（Vinicius）星期一早上抵达，获得不少球迷欢呼支持。

巴西此次来新，是为了参加在国家体育场举行的“瑞穗蓝挑战赛——加冷足球系列赛”（Mizuho Blue Challenge – The Kallang Football Series）。

巴西将于星期六（14日）对垒日本，重演今年世界杯32强赛的对阵，随后在下星期二（17日）迎战“雄狮”新加坡国家队。赛事的另一支参赛队伍巴拉圭则将在星期五（13日）的揭幕战中对阵雄狮，并在17日与日本交锋。

维尼修斯可以说是意大利籍主帅安切洛蒂（Ancelotti）此次征召的巴西25人大名单中的头号球星。而为备战2028年美洲杯及2030年世界杯，安切洛蒂此次征召了15名23岁以下球员，本地球迷因此也有机会近距离观察巴西新生代球员的表现。

球迷蹲守酒店求见

桑巴群星的到来吸引大批球迷到场守候。星期一上午，约50名手持皇马球衣与巴西黄绿战袍的球迷，早早驻扎到球队下榻的圣淘沙湾W酒店（W Singapore Sentosa Cove）外。

当身穿黑色T恤、头戴棒球帽并佩戴镶钻十字架项链的维尼修斯步下专车时，现场立即响起“Vini，Vini，Vini”的欢呼声。这名26岁前锋主动停下脚步与球迷互动，在酒店外停留约10分钟，耐心地与球迷自拍及签名。

人群中，19岁理工学院学生阿基尔·汗（Aqil Khan）更是从凌晨3时起便在酒店外苦等近八个小时。成功在皇马球衣上获得维尼修斯亲笔签名的阿基尔难掩兴奋，表示会将球衣裱起来珍藏。

除了星期一与皇马队友恩德里克（Endrick）一同抵步的维尼修斯外，多名巴西国脚已率先抵达，包括效力于英超“炮兵”阿申纳（Arsenal）的加布里埃尔（Gabriel）与吉马良斯（Guimaraes）。两人在帮助球队于英超1比0小胜赫尔市（Hull City）后不到24小时，已于星期天（8日）傍晚抵新。

巴西球员们悉数抵新后，在星期一下午于惹兰勿刹体育场展开他们的首场训练课。

维尼修斯（中）和队友们在惹兰勿刹体育场训练，备战对垒日本的比赛。（加冷汇提供）

据悉有部分日本队球员也在星期一抵达狮城，不过队内如南野拓实等球星料将在星期二（10日）落地。