（芝加哥法新电）詹姆斯（James）打出加盟费城76人（Philadelphia 76ers）以来的最佳表现，帮助球队新加坡时间星期一（11月9日）作客以127比121击败芝加哥公牛（Chicago Bulls），重返胜轨，并送给公牛美国职业篮球赛（NBA）常规赛七连败。

这名超级巨星拿下22分，以及5次助攻，创下今夏加盟76人以来的个人得分新高，一扫上一场对垒克利夫兰骑士（Cleveland Cavaliers）的败仗中仅得八分的低迷。众星云集的76人也取得本赛季第九胜，取得了自2000年以来前11场比赛的最佳开局，在东岸排行榜领跑。

76人在第二节初取得领先，此后再未落后。顽强的公牛在比赛最后阶段一度将分差缩小至两分，不过76人最终保住胜果。

詹姆斯说：“我们有很多球员都经历过这种场面，经历过比赛最后时刻的考验，我们有一个‘不慌张’的按钮。

“我们知道，在防守端必须阻止对手得分。但即使对手打出一波攻势，我们也知道如何在进攻端保持冷静。”

除了詹姆斯表现出色，布朗（Brown）以29分领跑全队，马克西（Maxey）贡献27分，恩比德（Embiid）抢下10个篮板。

公牛本场缺少背部不舒服的得分后卫鲍威尔（Powell），吉迪（Giddey）拿下19分和15次助攻的“两双”数据。球队吞败后位列东岸倒数第二，仅领先密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks），而公鹿也是公牛本赛季至今唯一击败过的球队。

里夫斯43分助湖人拔活塞

与此同时，詹姆斯的老东家洛杉矶湖人（LA Lakers）虽然同日缺少了状态火热的核心东契奇（Doncic），但凭借里夫斯（Reaves）挺身而出，以121比116击败底特律活塞（Detroit Pistons），同样将战绩提升至9胜2负。

本赛季场均得分超过40分的东契奇因背部肌肉紧绷缺席比赛。不过，里夫斯豪取43分，并在比赛最后几秒命中两个罚球，为湖人锁定胜局。活塞则由替补球员詹金斯（Jenkins）砍下队内最高的31分。

另外，尽管主将爱德华兹（Edwards）继续缺阵，明尼苏达灰狼（Minnesota Timberwolves）仍以115比100击败陷入困境的犹他爵士（Utah Jazz），拿下四连胜。

公鹿再遭败绩，在开局领先14分的情况下97比117不敌波士顿凯尔特人（Boston Celtics）。达拉斯小牛（Dallas Mavericks）则以130比93大胜布鲁克林网（Brooklyn Nets）。

“字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo）拿下全队最高的29分，另贡献14个篮板，帮助迈阿密热浪（Miami Heats）在客场以114比108击败萨克拉门托大王（Sacramento Kings）。洛杉矶快艇（LA Clippers）则以139比123战胜新奥尔良鹈鹕（New Orleans Pelicans），取得本赛季第二胜。