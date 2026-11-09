连续两年单季豪取11冠，韩国女单世界第一安洗莹这些年在世界羽坛不只巩固了自己的统治地位，还不断创造历史。这名24岁的羽坛“大魔王”，除了球场上的惊人战绩，还有哪些鲜为人知的故事？一起来认识安洗莹！

24岁的安洗莹，如今在羽坛取得的成就，早已不需要借助“某某接班人”来定义。从各项成绩到比赛统治力，她都已建立起属于自己的时代，并在多项数据上比肩甚至刷新历史纪录。

2025年，安洗莹追平日本前名将桃田贤斗的单赛季11冠纪录。今年，她在韩国公开赛获胜后再次取得单季第11冠，追平自己的最好成绩，在世界羽联巡回赛还没结束的情况下，安洗莹完全有空间缔造历史。

从拳击世家走出的羽坛天才

安洗莹出生于体育世家，不过父母都不是羽毛球运动员。父亲安正贤曾是业余拳击手，代表韩国参加1994年广岛亚运会拳击比赛；母亲李贤熙同样曾是业余拳击手。

在父亲对羽毛球的热爱熏陶下，安洗莹逐渐爱上这项运动，并展现出过人的天赋。进步神速的她在15岁（2017年）便成为首名入选韩国国家羽毛球队的初中生。

安洗莹曾与父亲还有弟弟一起拍过视频，视频中父亲与安洗莹一起练习拳击，他告诉她：“拳击和羽毛球其实是相通的，你必须像蝴蝶一样轻盈飘逸，像蜜蜂一样迅猛出击。”

冠病疫情一度打乱安洗莹的成长步伐，但她也有机会与女单最强盛时期的一批顶尖球员交手，包括中国的陈雨菲、台湾的戴资颖、日本的山口茜，以及西班牙名将卡罗琳娜·马林。

初出茅庐时，安洗莹面对这些名将并不占上风。以陈雨菲为例，安洗莹在2018年至2022年期间与这名东京奥运会冠军交手，始终未能取胜。

直到2023年，安洗莹才迎来职业生涯的重大突破。这一年，她先后拿下杭州亚运会女单金牌和世界锦标赛冠军，并于8月首次登上女单世界第一，终结山口茜的长期榜首地位。

虽然曾短暂让出世界第一宝座，但安洗莹很快便重返榜首，并持续展现稳定的竞争力。如今，她已达成连续100周排名世界第一的里程碑。

在女单世界第一的连续在位纪录方面，中国前名将李雪芮曾于2012年12月20日至2015年4月1日连续119周排名第一，目前仍是这项纪录的保持者。若安洗莹能继续稳守榜首，预计到2027年2月2日便能超越李雪芮，独享历史纪录。

至于累计世界第一周数，戴资颖以213周高居女单历史榜首，安洗莹距离这项纪录仍有一段路要走。

安洗莹的强大，在于她几乎没有明显的技术短板。她并非单靠强攻或防守取胜，而是拥有相当均衡的技术体系，无论后场进攻、网前控制、多拍相持还是体能，都能维持极高水准。

2026赛季，她的胜率为71胜1负，自3月全英公开赛决赛负于中国的王祉怡后，至今已取得55连胜，连胜场数和胜率（98.6%）都是历史第一。

公开批评羽总 为运动员权益发声

天才少女的成长之路并非一帆风顺。2024年巴黎奥运会夺得女单金牌后，安洗莹公开批评韩国羽毛球协会，直指管理层在伤病处理和运动员支援等方面存在问题，并呼吁进行改革。这番言论在韩国乃至国际体坛引起广泛关注，韩国文化体育观光部随后介入调查。

安洗莹提出的诉求涉及运动员的参赛自主权、装备选择，以及国家队训练和管理制度等多个方面。她尤其不满协会对指定赞助商装备的限制，认为运动员应该有权根据自身需要选择合适的装备。

她曾因指定球鞋不合脚而出现严重脚底水泡，却受限于相关规定，无法自由更换鞋款。

韩国媒体随后也披露，安洗莹自15岁入选国家队以来，长期受到队内一些不合理惯例的影响。由于韩国传统的长幼有序文化，她曾被要求替资深队员处理洗衣、打扫房间及更换球拍线等杂务，甚至包括替男队员洗贴身衣物。

2024年11月，韩国文化体育观光部介入后，对韩国羽毛球协会主席金泽圭的贪污、失信等行为进行调查，金泽圭被要求下台。2025年1月，前奥运冠军金东文在主席选举中击败金泽圭，成功当选。

赛场之外：认真学习 没有架子

尽管职业羽毛球运动员的赛程十分紧凑，安洗莹仍会抽出时间，努力提升英语能力。

她每周参加三次线上英语课程，每天也有功课需要完成。“我通常会躺在床上休息，或是补做一些拖欠的英语功课。我的职业总是需要面对许多观众，比赛也很考验我的精力。因此，当我独处时，我喜欢把时间花在其他事情上。

“我觉得自己的英语每天都在进步，所以我认为每天花时间学习英语很重要。”

在海外参赛时，面对外国记者以英语提问，安洗莹也会尽量不依赖翻译，直接用英语回答。在新加坡比赛期间，她不仅能以英语流畅应对媒体提问，也能接受英语专访。

她对媒体记者也相当友善。有些记者一年会在不同巡回赛多次采访她，安洗莹往往会记住这些熟面孔。

在新加坡公开赛和马来西亚公开赛期间，每当安洗莹来到混合采访区，都会和一名曾多次采访她的韩国媒体打招呼。她甚至有一次夺冠后，将自己的头巾送给这名记者留作纪念。

从球场上不轻易放弃每一分的世界第一，到场外愿意花时间学习英语、记住熟悉的记者，安洗莹展现了不同于“大魔王”称号的另一面。她或许已经站在羽坛顶峰，却依然没有停止学习，也没有忘记那些一路支持她的人。