（马德里路透电）西班牙皇家足球协会星期一（11月9日）宣布，西班牙大将亚马尔（Yamal）和奥亚萨瓦尔（Oyarzabal）将缺席新加坡时间星期五（11月13日）凌晨客场对阵捷克的欧洲国家联赛比赛。

亚马尔在巴塞罗那（Barcelona）西甲战胜体育马德里（Atletico Madrid）的比赛后感到右膝疼痛，他将留在巴塞罗那继续康复。奥亚萨瓦尔则感染流感，正在圣塞巴斯蒂安休养。不过，两名球员预料都能出战下星期一（16日）凌晨西班牙主场对阵英格兰的比赛。

西班牙主帅德拉富恩特（de la Fuente）也调整了名单，利物浦（Liverpool）前锋穆尼奥斯（Munoz）和巴列卡诺（Rayo Vallecano）球员德弗鲁托斯（de Frutos）获征召入队。

在小组赛还剩最后两轮的情况下，西班牙积12分，位居欧国联小组榜首。

伯恩取代格伊入选英格兰阵容

他们的其中一个对手英格兰也有人员调动，曼市（Manchester City）后卫格伊（Guehi）因为臀部问题退出这次大名单，由纽卡斯尔（Newcastle）后卫伯恩（Burn）顶替。除了客战西班牙，英格兰13日凌晨将先在主场对垒克罗地亚。目前英格兰以三分之差落后西班牙，排名第二。