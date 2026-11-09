（马德里法新电）皇家马德里（Real Madrid）传奇前锋劳尔·冈萨雷斯（Raul Gonzalez）星期一（11月9日）获委任成为西班牙乙级联赛球队皇家奥维耶多（Real Oviedo）主教练。

奥维耶多在声明中说：“奥维耶多已与劳尔达成协议，由他出任一线队新任主教练，合同期至2028年6月。”

奥维耶多上赛季从西甲降级，目前位列西乙积分榜第九。俱乐部于星期一早些时候解雇了主教练胡利安·卡莱罗（Julian Calero）。

这是49岁的劳尔第一次执教一线队，他曾于2019年至2025年执教皇家马德里预备队。

劳尔：须从第一分钟到最后一分钟都为胜利而战

劳尔在奥维耶多社交媒体发布的视频中说：“我对足球的理解是，尊重球队中球员的天赋，同时要求他们毫无保留地付出努力。

“球队必须从第一分钟到最后一分钟都为胜利而战，让球迷为他们感到骄傲。”

球员时期，劳尔曾随皇马夺得六次西甲冠军和三次欧冠冠军，随后先后效力于沙尔克04（Schalke 04）、卡塔尔劲旅艾萨德（Al Sadd）和纽约宇宙（New York Cosmos）。

这名前锋也是西班牙国家队的常客，曾代表“斗牛士军团”出场102次，攻入44球。