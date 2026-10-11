新加坡小将杨恩林星期一（11月9日）在2026年达喀尔青年奥运会上表现出色，在女子反曲弓个人赛勇闯半决赛，可惜无缘奖牌，获得第四名。田径赛场也传来好消息，我国选手高新哲晋级男子400米跨栏决赛。

17岁的杨恩林在女子反曲弓个人赛排位赛中以668分排名第七，以七号种子身份展开淘汰赛征程。

32强赛面对新西兰选手埃拉·杨（Ella Yang），杨恩林连赢三局，以6比0取胜，顺利晋级16强。

16强赛对阵墨西哥选手玛雅·卡萨斯（Maya Casas），杨恩林经历一番苦战。双方经过五局较量，以5比5战平，最终进入加射。两人均射出9环，杨恩林凭借箭矢更接近靶心，以6比5险胜，闯入八强。

八强赛中，杨恩林面对埃及选手努赖·埃尔赛义德（Nouray Elsayed），以6比0轻松取胜，晋级半决赛。

半决赛挑战六号种子、美国选手黄艺恩（音译），杨恩林与对手激战至最后，最终以5比6惜败，转战铜牌赛。她在铜牌赛迎战四号种子、西班牙选手桑德拉·佩雷斯（Sandra Pérez），双方同样战况胶着，直到第五局才分出胜负。杨恩林最终以4比6落败，获得第四名。

反曲弓个人赛采用局分制，每局胜方得两分，平局各得一分。

田径方面，同为17岁的高新哲在男子400米跨栏半决赛跑出52秒87，在八名选手中排名第四，在全场15名上阵选手中名列第五，成功取得决赛资格。决赛将于星期二（10日）举行。

目前，新加坡代表团在本届青年奥运会上共收获一金一银，金牌由武术选手黄喆嬣夺得，银牌则来自乒乓球选手黎明映。