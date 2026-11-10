（洛杉矶法新电）阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）在星期一（11月9日）于美国印第安韦尔斯举行的赛季收官战WTA年终总决赛中，直落两盘苦战击败卡罗琳娜·穆霍娃（Karolina Muchova），迎来胜利开局。

前世界第一的阿丽娜被迫全力以赴苦斗，最终在历时近两小时的比赛中以7比6（2）、7 比 5获胜。

赛会二号种子阿丽娜在遭遇2022年和2025年决赛失利的苦涩之后，正在全力追逐个人职业生涯的首座WTA年终总决赛冠军。

这名来自白罗斯的四届大满贯冠军得主在首盘因发球局失守而以4比5落后时，局面一度显得岌岌可危。

但阿丽娜随即完成回破将比分扳为5比5平，并在随后的抢七局中保持沉着冷静，以7比2拿下抢七并确立领先优势。

两名选手在第二盘的发球局都打得十分挣扎，阿丽娜在5比4领先的发球胜赛局中本场比赛第四次遭到破发。

二号种子米拉轻松取胜

不过至关重要的是，阿丽娜面对这一挫折迅速做出回击，立即再度回破取得6比5的领先，并在第二次发球胜赛局中没有再犯错误；当捷克对手卡罗琳娜反手击球下网后，她最终锁定全场比赛的胜利。

俄罗斯三号种子米拉（图）在首个赛日轻取乌克兰好手叶连娜。（路透社）

在星期一的另一场比赛中，俄罗斯三号种子米拉·安德列娃（Mirra Andreeva）则以6比4、6比0横扫乌克兰好手叶连娜·斯维托丽娜（Elina Svitolina）。

今年的WTA年终总决赛原定于在沙特阿拉伯举办，但在2月份美国对伊朗实施军事打击以及随后爆发的地区冲突之后，这个赛事于7月份被紧急转移至印第安韦尔斯举行。