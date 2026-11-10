（路透电） 英格兰第二级别联赛球队伯明翰（Birmingham）星期一（11月9日）说，美国橄榄球传奇名宿汤姆·布雷迪（Tom Brady）已经结束他作为俱乐部少数股权投资人长达三年的参与合作，并向这名七届超级碗冠军得主的支持致以谢意。

这支英格兰足球冠军联赛球队发表声明说：“伯明翰足球俱乐部对汤姆·布雷迪在过去三年里对俱乐部的参与以及坚定不移的支持表达诚挚的感激之情。

“能够拥有像汤姆这样具备卓越经验与热情的人与俱乐部一起合作，这真正令人感到惊叹；俱乐部期待在训练场以及伯明翰社区层面，继续在这个坚实基础上稳步向前推进发展。”

伯明翰方面并未透露布雷迪离任的具体原因，也没有具体说明他所持股份将如何处置。

这名前美国职业橄榄球大联盟（NFL）传奇四分卫于2023年8月通过与骑士头资本管理公司的合作关系加入掌控伯明翰的团队，成为俱乐部的少数股权投资人，并担任新设立的顾问委员会主席一职。

现年49岁的布雷迪同时还持有NFL拉斯维加斯突袭者队（Las Vegas Raiders）以及美国女子职业篮球赛（WNBA）球队拉斯维加斯王牌（Las Vegas Aces）的少数股份。

他的离开正值伯明翰在英冠联赛中表现强劲的赛季征程之际，在战罢15场比赛后，球队凭借净胜球优势以29分高居联赛积分榜榜首。