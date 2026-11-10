（曼彻斯特综合电）由于曼联（Manchester United）战绩持续低迷，甚至跌入英超降级区，球会已准备解雇45岁的主帅卡里克（Carrick），据报美国国家足球队主帅波切蒂诺（Pochettino）是热门新帅人选。

以联合主席格雷泽（Glazer）、股东拉特克利夫（Ratcliffe）、首席执行官贝拉达（Berrada）和足球总监威尔考克斯（Wilcox）为首的曼联高层，正在评估卡里克的帅位。

曼联球迷将球队状态低迷的部分原因归咎于高层管理不善，并在曼联上场以4比4战平阿斯顿维拉的比赛中，打出“我们不要新球场，我们要换个老板”的标语，向拉特克利夫和格雷泽家族发起抗议。（路透社）

曼联本赛季开局创下队史英超最差纪录，目前在联赛踢了10场比赛仅取得一胜，积分榜上只比垫底球队多一分。

消息人士指出，曼联内部仍在进行讨论，未来几天也会继续商议，但球会如今已逐渐达成共识，认为球队的表现和成绩已到了必须换帅的地步。

54岁的波切蒂诺今年8月与美国足球总会续约至2030年。他在今年夏天率领美国闯入世界杯16强。

一名消息人士告诉ESPN，曾执教托特纳姆（Tottenham）、切尔西（Chelsea）和巴黎圣日耳曼（PSG）的波切蒂诺，合约中设有一项价值1000万美元（约1279万新元）的解约条款。若曼联希望聘请这名阿根廷籍教练，就必须支付这笔费用。

-有望回归英超。他曾在2014年至2019年执教托特纳姆，并在2023年至2024年执教切尔西。（路透社）

纽卡斯尔前主帅埃迪·豪（Eddie Howe）也是曼联高层欣赏的人选。目前赋闲的德国国家队旧帅纳格尔斯曼（Nagelsmann），以及2024年曾接受曼联面试、目前执教伊普斯维奇（Ipswich）的麦肯纳（McKenna），也都在考虑名单之中。

不过，曼联认为，曾三度接受球会主帅职位面试的波切蒂诺，拥有英超执教经验和所需的个人魅力，能够带领球队摆脱降级危机，并重振球会雄风。

曼联本季成绩严重下滑 高层感到震惊

卡里克今年夏天与曼联签下为期两年的合约。他去年1月以临时主帅身份接掌球队后，成功带领曼联重返欧冠联赛。

消息人士透露，曼联当初认为，尽管卡里克此前唯一的主帅经验是在英冠球队米德尔斯堡（Middlesbrough）执教，但凭借上赛季在老特拉福德的出色表现，值得获得一份长期合约。

然而，球队本赛季表现和成绩大幅下滑，让曼联高层感到震惊。上个月，球会曾给予这名曼联前中场球员时间扭转颓势，但他在获得留任机会后执教的四场比赛中，仅取得一胜。消息人士指出，卡里克如今的帅位前景已愈发黯淡。

曼联下一场比赛将在新加坡时间11月23日客场挑战利物浦（Liverpool），届时卡里克能否继续执教，还需打上问号。