（巴黎法新电）法国队后卫科纳特（Konate）在星期一（11月9日）说，虽然姆巴佩（Mbappe）此前与金球奖失之交臂，还因针对毛泽东发表的言论在中国引发轩然大波，但他在重返国家队备战之际状态极佳。

此前因伤缺席法国队过去三场比赛的姆巴佩，在本周对阵意大利与土耳其的欧洲国家联赛前夕，重新回到主帅齐达内（Zidane）的大名单中。

同样与姆巴佩在皇家马德里（Real Madrid）并肩作战的科纳特受访时说：“他的心态非常良好，你可以从他最近的比赛中看出来。他在球队一直都具有决定性作用。在马德里，他对我们而言至关重要。”

姆巴佩在10月下旬的金球奖争夺中以微弱劣势败给英格兰队兼拜仁慕尼黑（Bayern Munich）前锋凯恩（Kane），随后又因一段调侃中共开国领袖毛泽东的视频引发社交媒体风暴，不得不公开进行道歉。

中国的主要商业品牌随后纷纷与这名27岁的球星解除商业合作，同时西班牙足球甲级联赛的转播也被国家电视广播机构中央电视台撤播停放。

科纳特补充说，曾获得2018年世界杯冠军的姆巴佩也已经将金球奖的失落彻底抛在脑后。这名利物浦前中卫说：“他是一名争强好胜的竞争者，在完全配得上获奖的情况下未能夺得金球奖固然令人难过，但就在第二天，他便在训练中倾尽全力。我希望他明年能展现出最顶级的状态，去捧起这座奖杯。”