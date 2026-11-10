（迈阿密综合电）据多家美国媒体当地时间星期一（11月9日）报道，迈阿密热浪（Miami Heats）预计获得2028年美国职业篮球联赛（NBA）全明星赛的主办权，让这项篮球盛宴时隔38年重返美国南海滩。

据一名向美联社透露消息的知情人士称，官方宣布仪式定于11月30日举行。NBA总裁萧华（Silver）和热浪主席阿里森（Arison）预计出席新闻发布会。

迈阿密迟迟未能举办这项赛事，并非因为缺乏意愿。自1988年建队以来，热浪仅主办过一次全明星赛，其主要原因在于赛事与迈阿密国际游艇展撞期。

据《迈阿密先驱报》报道，游艇展通常与NBA安排全明星赛周末的时间完全重叠，而当地没有足够的酒店和场馆空间同时容纳这两项大型活动。

这个问题终于得到解决，游艇展将在2028年改期至另一个周末举行，这一变动为迈阿密举办全明星赛敞开大门。报道还指出，是联赛主动联系球队商讨主办事宜，热浪无需费力去争取这个机会。

迈阿密热浪队史唯一一次承办NBA全明星周末是在1990年。在当年的全明星正赛中，东部全明星队以130比113击败西部全明星队，不过全场最有价值球员（MVP）奖杯由砍下全场最高22分的西部后卫“魔术师”约翰逊（Magic Johnson）夺得。

在1990年全明星周末的单项赛中，芝加哥公牛（Chicago Bulls）的霍奇斯（Craig Hodges）赢下三分球大赛冠军，亚特兰大鹰（Atlanta Hawks）名宿威尔金斯（Dominique Wilkins）则在扣篮大赛加冕。

在迈阿密接棒之前，2027年NBA全明星周末将于明年2月19日至21日举行，由菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）在近期完成翻新的市中心主场球馆承办。