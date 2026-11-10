新加坡高尔夫球好手戴平原宏迎来职业生涯新篇章，他将在星期四（11月12日）首次以职业球员的身份征战菲律宾公开赛。

23岁的戴平原宏以业余球员参加比赛时成绩出色，其中最亮眼的成就是去年成为首名参加美国名人赛的新加坡球员。他也在2025年首次亮相美国公开赛。

戴平原宏也在2024年赢得美国国家大学体育协会（NCAA）全国高尔夫球锦标赛个人冠军。这是他在佐治亚理工学院就读期间的重要里程碑。随后，他获得新加坡高尔夫球总会评选为年度最佳男子高尔夫球员。

戴平原宏说：“业余球员生涯最精彩的时刻，是赢得全国锦标赛冠军，以及参加两场大满贯赛事。这些经历让我获益良多，我也非常享受其中的过程。

“我希望不久后能取得某个巡回赛的参赛资格卡，并继续提升自己的球技。”

从佐治亚理工学院毕业后，戴平原宏认为转为职业球员是他高球生涯的下一步。

他说：“既然已经完成大学学业，转为职业球员是合乎逻辑的下一步。我觉得自己已经准备就绪，也很期待继续这段旅程。”

戴平原宏的首站是菲律宾公开赛，这让他有机会与经验丰富的职业球员同场较量，正式踏入亚洲巡回赛的职业赛场。

戴平原宏不认为自己需要大幅调整生活和比赛心态。他反而希望善用毕业后腾出的时间，更专注于球技训练和体能准备。

“我不认为自己的生活方式需要有太大改变。毕业后不必再上课，我会有更多时间，因此如何有效分配时间和进行训练，对我来说非常重要。”

新加坡高球总会高水平经理琼斯（Gareth Jones）曾在新加坡队参加爱知—名古屋亚运会期间指导戴平原宏。当时后者在男子个人赛并列第11名。琼斯认为，戴平原宏已经为职业生涯奠定了良好基础。

琼斯说：“我在亚运会期间与戴平原宏共事，亲眼见证他对高尔夫球运动的投入与坚持。他在业余赛场取得的成就，让他累积了宝贵经验；参加高水平的赛事，可以帮助他为未来的挑战做好准备。

“转为职业球员是令人振奋的下一步，我期待看到他在未来几年不断成长与进步。”

展望未来，戴平原宏将目标放在职业高尔夫球的最高舞台。

他说：“我的终极目标是进军美国职业高尔夫球巡回赛（PGA Tour），并参加大满贯赛事。”