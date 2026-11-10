（成都综合电）在最后四轮只需要一分的情况下大崩盘，中国球队成都蓉城在丢掉中超联赛冠军之后，星期一（11月9日）宣布澳大利亚籍主帅阿洛伊西（Aloisi）离任，球队董事长和总经理也辞职。

成都蓉城在最后五轮比赛只得一分，后四场接连吞败，包括输给争冠对手大连英博。后者同期拿下一波五连胜，和蓉城同积52分，最后凭借本赛季交锋双杀对手的对赛优势奇迹逆袭，首次称霸中超联赛。

成都蓉城在赛季中期一度领先大连英博多达18分，但最后优势被抹平，痛失冠军，引起热议。

球队星期一晚上宣布：“约翰·阿洛伊西先生不再担任成都蓉城足球俱乐部主教练职务，其团队成员一同离任。”不久，球队在另一篇简短文告中也宣布，王磊辞去俱乐部董事长职务，吴博辞去俱乐部总经理职务。

50岁的阿洛伊西是澳洲前国脚，球员时期担任前锋，曾效力西甲奥萨苏纳（Osasuna）和阿拉维斯（Alaves），也曾代表考文垂（Coventry）在1998年至2001年征战英超。他在执教过三支澳洲球会后，于2026年1月成为蓉城主帅。

成都蓉城在2018年才成立，一开始参加中国足球第四级别的中冠联赛，此后他们一路升级，于2022年跻身中超联赛，并在征战中超的首四个赛季里，取得第五名、第四名，以及两次第三名的不俗成绩，这次则是和冠军擦肩而过。

值得一提的是，阿洛伊西的哥哥、53岁的罗斯·阿洛伊西（Ross Aloisi）同日也离开浙江队。浙江队透露，经双方协商，罗斯及其团队在合同到期后不再续约，结束在浙江队的执教工作。浙江队本赛季积37分，排名第九。