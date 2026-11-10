（亚特兰大法新电）东契奇（Doncic）攻下全场最高32分，率领洛杉矶湖人（LA Lakers）星期二（11月10日）在美国职业篮球赛（NBA）中，客场以124比114击败亚特兰大鹰队（Atlanta Hawks），豪取六连胜。

东契奇本赛季开局表现出色，带领湖人高居西部榜首。这名斯洛文尼亚球星此役再度扛起大旗，交出32分、10次助攻、8个篮板、5次抢断和2个盖帽的全面数据。

东契奇本赛季至今场均得分高达40分，此役他也获得队友支援。替补上阵的马穆凯拉什维利（Mamukelashvili）贡献23分，塞克斯顿（Sexton）也攻下18分。

湖人主帅：东契奇成功担起组织球队任务

湖人主帅雷迪克（Redick）赛后称赞东契奇、塞克斯顿和马穆凯拉什维利的表现。雷迪克说：“我认为塞克斯顿为球队注入了活力，马穆凯拉什维利也打出了加盟湖人以来最出色的一场比赛，表现非常棒。”

湖人此役缺少因病缺阵的“二当家”里夫斯（Reaves）。雷迪克因此也指出，东契奇此役必须承担更多控球组织任务，在缺少另一名主要持球手的情况下，体能消耗不小，但仍处理得很好。

湖人赢球后战绩提升至十胜二负，继续领跑西部；鹰队则跌至七胜五负。

马刺紧追湖人 文班亚马砍40分

与此同时，圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs）继续紧追湖人，在客场以122比96大胜菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）后，将连胜纪录延续至九场，战绩提升至九胜二负。

马刺当家球星文班亚马（Wembanyama）上星期刚创下个人生涯新高的52分，此役再度大放异彩，攻下40分、11个篮板、9次盖帽和3次助攻，帮助球队轻松取胜。

马刺主帅约翰逊（Johnson）谈到文班亚马近期的出色表现时说：“显然，球队目前有很多积极的事情发生。我认为他让比赛自然发展，并且很好地把握眼前的机会，为自己创造有利位置。队友也在适当的时候善用他的优势。”

勇士豪取八连胜 弗拉格继续创造历史

同日其他比赛中，金州勇士（Golden State Warriors）同样延续连胜势头，在主场以138比87狂胜新奥尔良鹈鹕（New Orleans Pelicans），拿下八连胜。38岁的神射手柯里（Curry）和波齐姆斯基（Podziemski）各得23分，勇士战绩提升至八胜三负。

丹佛金块（Denver Nuggets）在客场挑战休斯敦火箭（Houston Rockets）时，尽管穆雷（Murray）攻下38分，仍无法阻止球队以100比110落败。超级得分手杜兰特（Durant）贡献23分，申京（Sengun）添20分，帮助火箭终结两连败。

2025年的状元郎弗拉格（Flagg）则在同日继续展现天赋，比肩杜兰特。

他在下半场独得30分，全场轰下赛季新高的43分，加上欧文（Irving）添上的35分，助达拉斯小牛（Dallas Mavericks）克服13分的落后劣势，主场以125比122逆转战胜来访的印第安纳溜马（Indiana Pacers）。

弗拉格全场25投16中，并贡献了10个篮板、6次助攻和3次抢断；欧文则在三分线外10投7中，火力全开。

年仅19岁的弗拉格因此成为NBA历史上第二名在单场比赛中交出至少40分、10个篮板和5次助攻数据的青少年球员。首名达成这一壮举的球员正是杜兰特，他曾在2007至08赛季的最后一场常规赛中，代表西雅图超音速（Seattle SuperSonics）打出这一数据。