当年一起效力帕尔梅拉斯（Palmeiras）青训的恩德里克（Endrick）与阿兰（Allan），如今在新加坡以巴西国家队队友的身份重聚。恩德里克最期待的，是好友在场上给自己送上助攻。

五届世界杯冠军“桑巴军团”巴西将在新加坡国家体育场进行两场友谊赛，分别是星期六（11月14日）对垒日本，重演今夏世界杯32强对决（巴西当时2比1获胜），并在下星期二（17日）首次迎战“雄狮”新加坡男足。

球迷们“消息灵通”，早早就守候在W酒店门口，等待自己喜爱的球星出来签名。（林超君摄）

在各方紧锣密鼓地备战之际，效力皇家马德里（Real Madrid）的恩德里克与曼市（Manchester City）边锋阿兰在圣淘沙的W酒店接受各国媒体采访。

谈到将首次与阿兰在国家队并肩作战，恩德里克脸上洋溢着笑容。他对《联合早报》说：“我们在青训时一起踢过球。我去皇马前后，他升上（帕尔梅拉斯）一线队，表现很好。他在曼市开局不错，在国家队（集训）的表现也很好。我期待和他一起踢球，期待他给我送助攻。”

家庭屡遭变故 阿兰化挫折为力量

22岁的阿兰今年8月从帕尔梅拉斯转投曼市，在英联赛杯首秀就贡献一传一射，帮助曼市5比0大胜诺维奇（Norwich）。

这次是他首次入选巴西成年国家队。谈到可能在新加坡完成国家队首秀，阿兰通过翻译对《联合早报》说：“新加坡会在我心里占有特别的位置，因为这是我代表巴西国家队的第一场比赛。这里对我来说永远会有特别的感觉。”

他也透露，自己在国家队起初有些害羞，但恩德里克帮助他与队友沟通，在更衣室里也是如此，让自己能够更快地融入。

阿兰目前在欧冠、英超和联赛杯都为曼市出场过，但还没取得欧冠和英超进球。（林超君摄）

谈到曼市，阿兰坦言仍在适应英超的强度。他说，主帅马雷斯卡（Maresca）一直和他谈适应的问题，他也加强了训练，跟上英超的节奏。

他还笑称，曼市主力前锋哈兰德（Haaland）会主动过来和他聊天，还会开玩笑说他听不懂的东西太多，需要上英语课。

曼市的巴西前锋阿兰（射门者）在对阵诺维奇的联赛杯首秀贡献一传一射，帮助球队以5比0狂胜诺维奇。（法新社）

虽然已在国际赛场崭露头角，但阿兰的足球生涯并非一帆风顺。据巴西媒体报道，阿兰年幼时，一场火灾烧毁他们在弗洛里亚诺波利斯的家。

2019年他加盟帕尔梅拉斯后，父母辞去工作，举家迁往圣保罗陪伴他。但天有不测风云，疫情期间，姐姐莱蒂西亚（Leticia）又因冠病去世，让阿兰心痛不已。此后每次进球，他都会比出字母“L”纪念她。

谈到走出伤痛、专注于职业生涯，阿兰分享道，要感谢父母的支持。“每次比赛我都会想着他们，这给了我力量，让我尽全力，更加努力训练。”

恩德里克：在皇马争取上场不容易 必须保持谦逊

比阿兰小两岁的恩德里克成名更早，但如今在皇马面临尴尬局面——他的“出场顺位”排在法国球星姆巴佩（Mbappe）之后，赛季至今只出战四场西甲和三场欧冠，贡献一个进球。

恩德里克受访时心情不错。虽然在皇马的出场时间不多，但他还是保持积极的心态去争取。（林超君摄）

皇马主帅莫里尼奥（Mourinho）日前公开指出，如果巴西主帅安切洛蒂（Ancelotti）在这个国际比赛周让恩德里克上场，他会“非常高兴”。

恩德里克（右）认为姆巴佩（左）是非常出色的球员，也坦言皇马队内竞争激烈，但自己会尽量把握好出场时间。（法新社）

不过恩德里克本人表示，无论只有五分钟还是十分钟上场时间，都会尽力把握。“莫里尼奥每天都会和我交谈，询问我的近况，而且谈论的往往是我的个人生活，而不只是足球。我非常感激他，他让我感受到自己受到欢迎。我会始终为皇马竭尽全力，也希望回报他对我的关照。”

而谈到国家队，恩德里克直言球队“在美洲杯和世界杯上都没有取得理想的成绩，但现在我们必须在这个新的周期里建立稳定性。”

“去年，我参加了人生中的第一届世界杯。那是一次非常美好的经历，尽管最终结果很遗憾，并不如我们所愿……眼前的目标是美洲杯，但世界杯始终是每个人的梦想。”