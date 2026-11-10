（路透电）国际职业足球运动员联合会（FIFPRO）星期一（11月9日）公布男足和女足年度最佳阵容，梅西（Messi）时隔三年入选，继续刷新自己保持的入选纪录。但金球奖得主、拜仁慕尼黑（Bayern Munich）前锋凯恩（Kane），却意外落选这份由73国的1万9806名男职业球员投票选出的阵容。

梅西在今年7月帮助阿根廷闯入世界杯决赛后，于8月宣布退出国家队。这是这名迈阿密国际（Inter Miami）球星第18次入选这份榜单，为历来最多。

梅西第18次入选FIFPRO年度最佳阵容，继续书写历史。（路透社）

这名39岁的球员与曼市（Manchester City）的哈兰德（Haaland）、皇家马德里（Real Madrid）的姆巴佩（Mbappe），以及巴塞罗那（Barcelona）的亚马尔（Yamal），一同成为入围的四名锋线大将，力压刚夺得金球奖的凯恩。

凯恩的缺席格外引人注目。他在2025至26赛季进球如麻，帮助拜仁慕尼黑夺得德甲冠军，并以队长身份带领英格兰闯入世界杯四强。

而19岁的亚马尔继去年入选后，成为首名在20岁之前两次入选该阵容的球员。他的西班牙世界杯冠军队友罗德里（Rodri）、库巴西（Cubarsi）和拉亚（Raya）也榜上有名。

女足阵容则由64个国家的6511名女足球员投票选出，英格兰国脚、切尔西（Chelsea）右后卫露西·布隆泽（Lucy Bronze）成为首名九次入选FIFPRO女足年度最佳阵容的球员。赞比亚前锋芭芭拉·班达（Barbra Banda）是唯一一名并非来自英格兰或西班牙的入选球员。

入选的还有西班牙中场艾塔娜·邦马蒂（Aitana Bonmati）和阿莱克西娅·普特利亚斯（Alexia Putellas）。后者于10月第三次获得女足金球奖后，和艾塔娜成为仅有的三度获得女足金球奖的球员。

2026年FIFPRO男足年度最佳阵容

门将：拉亚（David Raya，阿申纳、西班牙）

后卫：库巴西（Pau Cubarsi，巴塞罗那、西班牙）、哈基米（Achraf Hakimi，巴黎圣日耳曼、摩洛哥）、努诺·门德斯（Nuno Mendes，巴黎圣日耳曼、葡萄牙）

中场：裘德·贝林厄姆（Jude Bellingham，皇家马德里、英格兰）、罗德里（Rodri，曼市、巴塞罗那、西班牙）、维蒂尼亚（Vitinha，巴黎圣日耳曼、葡萄牙）

前锋：哈兰德（Erling Haaland，曼市、挪威）、姆巴佩（Kylian Mbappe，皇家马德里、法国）、梅西（Lionel Messi，迈阿密国际、阿根廷）、亚马尔（Lamine Yamal，巴塞罗那、西班牙）

2026年FIFPRO女足年度最佳阵容

门将：汉娜·汉普顿（Hannah Hampton，切尔西、英格兰）

后卫：露西·布隆泽（Lucy Bronze，切尔西、英格兰）、阿莱克斯·格林伍德（Alex Greenwood，曼市、英格兰）、玛皮·莱昂（Mapi Leon，巴塞罗那和伦敦城雌狮、西班牙）、伊雷内·帕雷德斯（Irene Paredes，巴塞罗那、西班牙）

中场：艾塔娜·邦马蒂（Aitana Bonmati，巴塞罗那、西班牙）、阿莱克西娅·普特利亚斯（Alexia Putellas，巴塞罗那和伦敦城雌狮、西班牙）、埃拉·图恩（Ella Toone，曼联、英格兰）

前锋：芭芭拉·班达（Barbra Banda，奥兰多荣耀、赞比亚）、克劳迪娅·皮纳（Claudia Pina，巴塞罗那、西班牙）、阿莱西娅·鲁索（Alessia Russo，阿申纳、英格兰）