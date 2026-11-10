国际乒联公布最新一周世界排名，日本的松岛辉空与张本智和排名男单前两名。这是日本乒坛首次有两名球员占据男单前二，也打破了中国球员多年来称霸世界男子乒坛的局面。

这个最新排名结果在社交媒体上引起日本球迷不小的轰动。欢呼日本球员崛起的评论如潮水般涌来，包括“我们进入了一个多么了不起的时代”“第一和第二名？简直不可思议”“从未想过这一天会到来”“这是日本乒乓球的黄金时代”。

23岁的张本智和日前在WTT法兰克福冠军赛中夺冠，所获得的积分在最新一期的世界排名上，超越法国球员费利克斯·勒布伦（Felix Lebrun），上升至第二位。

19岁的松岛辉空保住世界第一的位置；中国男单王楚钦和林诗栋则分别位列第四和第十。

中华台北好手林昀儒则重返世界第五，回归生涯最佳排名。他上一次排在世界第五是2021年9月，此后五年多大多在第六到第十名徘徊。

女单方面，张本美和保持了她作为排名最高的日本球员的地位，位列第三。赢得法兰克福站冠军的早田希娜则排名第六。前两名则是中国的王曼昱和孙颖莎。