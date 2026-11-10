日本男足国家队目前正在新加坡备战两场国际友谊赛。随着外界盛传主帅森保一可能即将卸任，球员们在受访时纷纷谈及这名主帅多年来的栽培，并希望用胜利为他送上谢礼。

日本队星期二（11月10日）下午在碧山体育场展开训练。尽管训练开始前下了一场大雨，现场仍有上百名球迷到场支持。不少小球迷身穿日本队蓝色球衣，守候在场边，希望能获得心仪球星的签名。

菅原由势盼复仇巴西

在碧山体育场，日本队进行训练，气氛轻松。（海峡时报）

首次造访新加坡的日本后卫菅原由势，对本地球迷的热情留下深刻印象。

谈到森保一可能卸任的传闻，菅原由势训练后在混采区受访时透露，日本足总尚未作出最终决定，但球员们也猜测，这次狮城之行可能是主帅最后一次带队出征海外。

菅原由势（左一）和堂安律（中）都出战了今年世界杯对阵巴西的32强赛，并对比赛记忆犹新。（加冷汇提供）

森保一自2018年起执教日本队至今，菅原由势认为，他带领球队取得的进步有目共睹。日本队的国际足联（FIFA）世界排名也从森保一上任时的第50多位，升至目前的第17位。

菅原由势说：“想到他可能离开，确实令人难过。我们必须做些特别的事。首先，我们希望赢下这两场比赛，在球场上表达对他的感激……他所做的一切真的很了不起，这一路走来也非常棒。我们希望用胜利向他致谢。”

在俱乐部层面，这名日本后卫今年9月从英冠球队南安普敦（Southampton）租借加盟意甲球队卡利亚里（Cagliari）。谈及新赛季的适应情况，他说自己仍在努力融入新环境。虽然学习意大利语并不容易，但他很享受在意甲踢球的经历。

虽然只是训练，但现场依然有许多球迷身穿日本球衣，前来目睹蓝武士的风采。（海峡时报）

日本队此行的焦点战，无疑是星期六（14日）对阵巴西的比赛。两队今年曾在世界杯32强淘汰赛交锋，日本最终以1比2落败。当时替补上阵的菅原由势，对这场失利仍记忆犹新。

他说：“很多人都把这场比赛视为复仇之战，因为我们在世界杯上输给了他们。队里没有人会忘记那场比赛。

“我们自己也会想到这一点，所以必须掌控好比赛节奏，争取胜利。这肯定会是一场艰难的比赛，但我们必须全力以赴。”

堂安律感念森保一栽培

包括堂安律（右二）在内的日本球员，都对主帅森保一心怀感激。（海峡时报）

同样与森保一共事近八年的日本中场堂安律，则从个人经历谈起对这名主帅的感激。

日本在世界杯32强淘汰赛不敌巴西时，堂安律以队长身份首发，并在第66分钟被换下。对于森保一可能即将卸任，他目前倒没有太多伤感，认为两人未来仍有机会再次合作。

目前效力德甲球队法兰克福（Frankfurt）的堂安律说，森保一对日本足球依然十分重要，两人的缘分或许还没有结束。

堂安律的国家队生涯并非一帆风顺，期间也曾一度落选国家队名单。回顾过去近八年的经历，他对主帅的栽培满怀感激。

他说：“我可以毫无保留地说，今天的我能够走到这一步，真的要感谢教练。我希望不只是在这一次，今后也能继续向大家展现自己不断成长的样子。”

日本队星期六迎战巴西后，还将在下星期二（17日）进行的“瑞穗蓝色挑战——新加坡加冷足球系列赛”（Mizuho Blue Challenge - The Kallang Football Series Singapore）第二战中对阵巴拉圭，结束这趟新加坡之行。