（巴黎综合电）尽管中东局势持续紧张，国际汽车联合会（FIA）主席苏拉耶姆（Sulayem）在星期二（11月10日）重申，本赛季世界一级方程式赛车（F1）在卡塔尔和阿布扎比的最后两站赛事将按计划如期举行。

F1卡塔尔大奖赛定于11月29日在卢赛尔举行，之后会在12月6日举行阿布扎比大奖赛作为收官战。

今年早些时候，由于美国和以色列与伊朗爆发战争，沙特阿拉伯大奖赛被迫取消，巴林站则被推迟并移师马来西亚举行。此外，与卡塔尔及阿联酋接壤的沙特近期遭遇也门胡塞武装袭击，导致当地多项活动被迫取消或推迟。

目前，F1车手们对于前往中东作赛反应不一，其中四届世界冠军维斯塔潘（Verstappen）就曾公开表达顾虑。

不过，苏拉耶姆在社交媒体上派发定心丸：“我们已经为卡塔尔和阿布扎比做好了准备。我们致力于呈现两个精彩绝伦的大奖赛周末，为F1世界锦标赛画上壮观的句号。我们期待在两条标志性的赛道迎接车手、车队和车迷的到来，共同见证一个难忘的赛季收官。发车格上见。”

苏拉耶姆的这番言论，与F1总裁多梅尼卡利（Domenicali）上个月的表态一致。

另据美国体育频道ESPN早前报道，在雅马哈决定退出世界摩托车锦标赛（MotoGP）卡塔尔站后，F1官方也曾向各车队发送内部信息，重申赛程将按计划推进，同时也告诫各车队切勿就围绕伊朗局势公开发表言论。

报道指出，F1官方正与卡塔尔和阿联酋相关部门保持密切沟通，并已获得保证，按“目前情况来看”赛事安全无虞。不过，官方也已制定了应急预案，一旦中东赛事被迫取消，将于12月6日改在意大利伊莫拉赛道办赛。

比赛方面，F1本赛季的冠军归属已经全部产生。年仅20岁的马赛地车队意大利小将安东内利（Antonelli）此前已在赛季还剩四站时提前锁定车手总冠军，成为F1史上最年轻的世界冠军；马赛地也在上周末的巴西圣保罗站成功拿到车队总冠军。