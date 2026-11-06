新加坡田径选手高新哲星期二（11月10日）在男子400米跨栏决赛刷新个人最佳成绩，他以52秒16排名第六。

高新哲今年原本的最好成绩是52秒75，他星期一（9日）在第一场半决赛交出52秒87，在八名选手中排名第四，取得决赛资格。

一共有九名选手角逐决赛，高新哲是唯一的东南亚选手。他以52秒16获得第六名，前三名分别属于牙买加的坎贝尔（Jaeden Campbell，50秒60）、日本的高野德之（50秒88）和奥地利的克卢奇克（Zsombor Klucsik，51秒59）。

一共有三名亚洲选手参加这场决赛，除了我国的高新哲和日本的高野德之，中国选手王腾飞以52秒12排名第五。

高新哲说：“我不知道该说什么，我很兴奋。今天真正帮助我取得好成绩的，是我学会将恐惧转化为坚定的信念和自信。我一直是一个很容易感到害怕的人，也很担心如果一开始跑得太快，最后就会没有体力。”

通过这次的比赛经历，高新哲学到的是“以信念战胜恐惧”。他说：“每个人都知道面对期待时有多么不容易，尤其是来自自己的期待。但我们必须把这些恐惧转化为坚定的信念，相信自己有能力做到。”

男子400米跨栏全国纪录保持者是郭俊杰，成绩为49秒75。

青奥会星期三（11日）将进行的新加坡选手项目有男子与女子风浪板第10轮。郑伟乐和张瑞恩在八轮角逐后分别暂居第11和第九位，第九轮目前还在进行中。