（伦敦综合电）意甲球队那波利（Napoli）中场麦克托米奈（McTominay）透露，他曾在本届世界杯开赛前两天接受心脏治疗，以纠正心律不齐的问题。

据了解，麦克托米奈在今年6月首场对垒海地的世界杯小组赛前，因为腹部不适而缺席训练，之后发现是心脏问题，并接受治疗。不过，他两天后便能上场协助球队以1比0战胜海地。

苏格兰在星期五（11月13日）的欧洲国家联赛主场迎战北马其顿，随后于下星期一（16日）客场挑战瑞士。麦克托米奈在星期二（10日）的赛前记者会上，透露他曾在世界杯前动手术的消息。

这名曼联（Manchester United）前球员说：“我必须接受心脏电击治疗。那是在海地之战的两天前。你已经为比赛做了充分准备，身体状态也非常好，结果却发生这样的事。你会忍不住想：‘这怎么会发生在我身上？’

“但你只能接受现实，足球生涯中遇到什么情况，就得面对什么。有时候，事情就是不会如你所愿。

“我的身体状态百分之百没问题，但显然，在世界杯首场比赛前两天，自己还躺在医院病床上，准备接受全身麻醉，这绝不是什么理想的情况。”

9月进行心脏导管消融手术

据了解，麦克托米奈本赛季为那波利出战两场联赛后，就前往曼彻斯特接受心脏导管消融手术，以纠正他心律失常的问题，因此错过苏格兰在新任主帅波科尼奥利（Pocognoli）执教下的前四场比赛。

不过，随着他上个月重返那波利，波科尼奥利也重新把他召进苏格兰国家队。

谈到目前的身体状况，麦克托米奈说：“我现在很好，感觉比之前好很多。我认为，这项手术确实是必须进行的。职业生涯中总会遇到一些意想不到的时刻，让你措手不及。

“显然，对媒体、家人和朋友来说，看到有关心脏问题的新闻后，事情看起来会严重得多，也会让他们感到担忧。但这其实是一项相对简单的手术，我在曼彻斯特接受的手术非常顺利。

“所以，我真的很高兴能够重新回到球场踢球。这是我生命中最重要的事，而且永远都会是。我希望重新证明自己的实力，并确保自己能够更上一层楼。”

麦克托米奈补充说：“对我而言，最重要的始终是让自己变得更强。

“无论你在一场比赛中表现得多么出色，接下来都必须着眼于下一场比赛，不断推动自己进步。在整个职业生涯中，都要注重恢复、合理饮食和保持良好的睡眠习惯。”