（约翰内斯堡综合电）两届奥运会女子游泳金牌得主塔蒂亚娜·史密斯（Tatjana Smith）星期二（11月10日）宣布，她将把国际体育代表资格从南非转至荷兰。

这名29岁的运动员同时拥有南非和荷兰国籍。她说，经济方面的挑战以及荷兰能够提供更多高水平竞技支持的机会，是促使她做出这一决定的主要原因。

史密斯曾在2020年东京奥运会上夺得女子200米蛙泳金牌。由于冠病疫情，这届奥运会推迟一年举行。2024年巴黎奥运会，她虽然在女子200米蛙泳中卫冕失败，获得亚军，却在100米蛙泳夺得金牌。她是东京奥运会此项目的银牌得主。

这四枚奥运奖牌也让这名出生于约翰内斯堡的泳将，成为南非历史上荣誉最为成功的游泳运动员。



另一名南非游泳名将勒克洛（le Clos）虽也赢过四枚奥运奖牌，但其中只有一枚金牌。

巴黎奥运后一度退役 如今放眼洛杉矶奥运

在巴黎奥运会结束之后，塔蒂亚娜一度宣布退役，但今年改变主意，希望能够参加2028年洛杉矶奥运会。

她在社交媒体发布的一段视频中含泪说：“当我还是个小女孩时，我最大的梦想就是代表我的国家（南非）参加奥运会。

“我实现了这个梦想，而它带给我的一切，远远超出我的想象。

“这次转变让我有机会探索自己身份的另一面，以及过去从未通过体育运动接触过的家族文化传承。”

她补充道：“这一机会也意味着我能够获得更完善的高水平竞技支持，并有望建立一个更加可持续的运动员生涯。”

她还说：“在职业生涯初期，我选择代表南非参赛，因为即使当时的体制并不容易，我仍希望证明一切皆有可能。而我也确实做到了。

“但我同样相信，我们的运动员值得拥有一个能够让他们充分发挥潜能、蓬勃发展的体制，而不仅仅是勉强生存。”