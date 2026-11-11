（伦敦讯）根据英国广播公司（BBC）的报道，阿申纳（Arsenal）前主帅温格（Wenger）正在考虑竞选国际足联主席，挑战饱受争议的现任主席因凡蒂诺（Infantino）。

过去几周，欧洲足坛多个资深人士一直希望这名目前担任国际足联全球足球发展主管的法国人能够参选，而如今，温格正在认真考虑这一可能，他剩下一个星期的时间做出决定。

须在11月18日前确认参选

根据规定，有意挑战因凡蒂诺、参加明年3月国际足联主席选举的候选人，必须在11月18日前确认参选。

温格现年77岁，因此外界质疑他是否能够为足球运动提供长期稳定的领导。不过，温格的一些支持者向BBC体育表明，即便他胜选后无法完成完整的四年任期而提前辞职，他们也愿意支持他当选。

因凡蒂诺此前因一项失败的计划而陷入领导危机。这项计划原本打算将世界杯的商业权益股份出售给私人投资者，但最终引发强烈反弹。

在那之前，他已因为与美国总统特朗普的关系过于密切而引起不少人的不满。他先在去年设立一个备受嘲讽的新奖项——国际足联和平奖，并在华盛顿举行的世界杯抽签仪式上亲自颁给特朗普，之后在世界杯期间，美国球员巴洛贡（Balogun）原本因红卡无法参加下一场比赛，却在特朗普致电因凡蒂诺后，国际足联宣布暂缓执行这张红卡而引发轩然大波。

尽管如此，因凡蒂诺仍然获得南美洲、非洲和亚洲的支持。他最近也坚称自己拥有世界足球界“绝大多数”人士的支持。

然而，如果温格决定参选，这种支持可能会受到考验。

温格与因凡蒂诺在非洲区同样受欢迎

虽说温格在担任国际足联职务期间，有时也曾因一些提议引发争议，但他在全球足球界同样拥有广泛影响力，尤其是在非洲地区。

因凡蒂诺最近获得非洲54个国际足联成员协会的一致支持，为他的连任之路带来重大助力，而他此前也承诺将增加对非洲足球的资金投入。

温格在他执教阿申纳的22年内，一直以重视和培养非洲球员闻名。此外，他也支持将世界杯扩军至48支球队，希望借此推动传统足球强国以外的国家发展足球运动。这些立场在非洲大陆获得广泛好评。

欧洲足联一直是反对因凡蒂诺的主要力量之一，如果温格决定参选，欧洲足联料将全力支持他。

截至目前，只有两人公开表态要挑战因凡蒂诺，托特纳姆前后卫拉蒙·维加（Ramon Vega）是第一位，他已于10月提出申请。

日本足总名誉会长田岛幸三不久前也宣布有意参选。